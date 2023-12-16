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۲۵ آذر ۱۴۰۲، ۸:۵۷

رئیس شورای شهر بوشهر:

همه خانه‌های بوشهری‌ها به شبکه فاضلاب شهری متصل شود

همه خانه‌های بوشهری‌ها به شبکه فاضلاب شهری متصل شود

بوشهر- رئیس شورای اسلامی شهر بوشهر خواستار اتصال همه منازل در شهر بوشهر به شبکه فاضلاب شهری در مناطقی که این طرح اجرا شده است، شد.

به گزارش خبرنگار مهر، وحید نیک روش صبح شنبه در جمع اعضای شورای شهر بوشهر اظهار کرد: با وجود ایجاد تأسیسات شبکه فاضلاب در اکثر محلات شهر بوشهر و تأکیدات فراوان برای اتصال به شبکه بهداشتی فاضلاب، هنوز تعدادی از شهروندان در این خصوص اقدام جدی به عمل نیاورده‌اند.

وی افزود: بخشی از این فاضلاب به همراه آب‌های سطحی وارد دریا می‌شود که باعث آلودگی شنا گاه‌های شهر بوشهر نیز شده است و محیط زیست و سلامت شهروندان را به خطر انداخته است.

نیک روش اضافه کرد: جلسات متعددی در کمیسیون بهداشت و سلامت شورا پیرامون موضوع صورت گرفته که درخواست ما از معتمدین محلات دعوت شهروندان به اتصال منازل آنها به شبکه فاضلاب است که قطعاً در سلامت و بهداشت محل سکونت آنها نقش مهمی خواهد داشت.

وی از شرکت آبفا و مرکز بهداشت درخواست کرد که با توجه به وجود موارد قانونی در مورد برخورد با عدم اخذ انشعاب و رها کردن فاضلاب در کانال دفع آب‌های سطحی توسط مالکین ساختمان‌ها، اخطارهای لازم و برخورد قانونی با کسانی که سلامت و محیط زیست شهری را به خطر می‌اندازند به عمل آید.

کد مطلب 5967790

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    نظرات

    • سعید IR ۱۲:۱۵ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۶
      0 0
      پاسخ
      رییس شورای شهر بوشهر یکی از ثمرات در این چند سال برای شهر بوشهر چه بوده فقط یک موردش بگو بقیش قضاوت با مردم

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