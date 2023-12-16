به گزارش خبرنگار مهر، وحید نیک روش صبح شنبه در جمع اعضای شورای شهر بوشهر اظهار کرد: با وجود ایجاد تأسیسات شبکه فاضلاب در اکثر محلات شهر بوشهر و تأکیدات فراوان برای اتصال به شبکه بهداشتی فاضلاب، هنوز تعدادی از شهروندان در این خصوص اقدام جدی به عمل نیاوردهاند.
وی افزود: بخشی از این فاضلاب به همراه آبهای سطحی وارد دریا میشود که باعث آلودگی شنا گاههای شهر بوشهر نیز شده است و محیط زیست و سلامت شهروندان را به خطر انداخته است.
نیک روش اضافه کرد: جلسات متعددی در کمیسیون بهداشت و سلامت شورا پیرامون موضوع صورت گرفته که درخواست ما از معتمدین محلات دعوت شهروندان به اتصال منازل آنها به شبکه فاضلاب است که قطعاً در سلامت و بهداشت محل سکونت آنها نقش مهمی خواهد داشت.
وی از شرکت آبفا و مرکز بهداشت درخواست کرد که با توجه به وجود موارد قانونی در مورد برخورد با عدم اخذ انشعاب و رها کردن فاضلاب در کانال دفع آبهای سطحی توسط مالکین ساختمانها، اخطارهای لازم و برخورد قانونی با کسانی که سلامت و محیط زیست شهری را به خطر میاندازند به عمل آید.
نظر شما