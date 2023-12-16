امدادرسانی پزشکی به خدمه شناور پانامایی انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی حاجی رضایی صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: پس از اعلام شرایط اضطرار شناور پانامایی ویژه حمل گاز مایع در مسیر الروئیس قطر-عسلویه به مرکز فرعی جست و جو نجات دریایی عسلویه مبنی بر بیماری یک نفر از خدمه، پس از هماهنگی شناور ناجی ۲۰ به منطقه اعزام شد.

معاون دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر بیان کرد: شناور ناجی پس از رسیدن به موقعیت و تحویل گرفتن فرد بیمار به پایگاهش بازگشت.

حاجی رضایی اظهار کرد: شناور ناجی ۲۰ پس از رسیدن به مبدا حرکتی خود، فرد بیمار را به آمبولانس مستقر در اسکله تحویل داد.

وی یادآور شد: شناور پانامایی ویژه حمل گاز مایع در مسیر بندر الروئیس قطر به مقصد عسلویه در حرکت بوده است.