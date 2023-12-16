به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین جواد شبستری جمعه شب در مراسم سوگواری حضرت زهرا (س) که در مسجد یازهرا (س) ارومیه، اظهار کرد: پیام بزرگ فاطمیه این است که حضرت زهرا (س) در عین حیا و عفت از مسائل و اتفاقات جامعه بی خبر و بی تفاوت نیست، جهاد، مبارزه و هدایت امت را به دست می‌گیرد. نمی‌شود انسان فاطمی باشد، اما از حال جامعه بی خبر باشد.

وی با بیان اینکه احترام حضرت پیامبر (ص) به حضرت زهرا (س) به خاطر مقام پدر و فرزندی نیست بلکه به دلیل نورانیتی است که در وجود حضرت فاطمه (س) بود، افزود: جایگاه و عظمت حضرت زهرا (س) و احترام نبی اکرم به ایشان اراده الهی است و جایگاه حضرت فاطمه (س) در نزد خداوند به قدری والاست که عقل از درک آن عاجز است؛ یک زن به مقامی می‌رسد که خدای متعال به ملائکه دستور می‌دهد؛ اُنظُروا إلی أمَتی فاطِمَةَ سَیدَةِ إمائی قائِمَةً بَینَ یدَی تَرتَعِدُ فَرائِصُها مِن خیفَتی، وقَد أقبَلَت بِقَلبِها عَلی عِبادَتی.

حجت الاسلام شبستری خاطرنشان کرد: به حضرت فاطمه (س) به این دلیل زهرا می‌گویند که وقتی در نماز می‌ایستد نوری از وجودش ساتر می‌شود که همه آسمان را نورانی می‌کند. البته حضرت فقط به خاطر نماز به این جایگاه نرسیده بلکه به دلیل عبودیت و بندگی است که در هر زمان و مکان به وظیفه خود عمل کرده است.

نماینده مردم آذربایجان غربی در مجلس خبرگان رهبری گفت: حضرت زهرا (س) نسبت به وضعیت جامعه بی تفاوت نبود و بعد از رسول خدا تا شهادتش، شبانه روز در حال جهاد با زبان، دست و دل بود و گریه‌های حضرت نیز فقط به خاطر مفارقت با نبی اکرم نبود بلکه برای احیای حقوق از دست رفته ولایت بود و این گریه‌ها نیز مبارزه سیاسی و عبادی برای آگاهی دادن به جامعه بود.

حجت الاسلام شبستری ادامه داد: حیا و عفت حضرت زهرا (س) نیز یک الگوی بزرگ برای ما انسان‌ها و مسلمان است که شخصی که نابینا وقتی از حضرت فاطمه اجازه خواست تا به حضور پیامبر برود، حضرت فاطمه اجازه داد، ولی در طول ملاقات حجاب بر سر داشت. پیامبر خدا (ص) به او فرمود: به چه سبب خود را مستور کردی و حال آنکه این مرد نابینا تو را نمی‌بیند؟ عرض کرد: اگر او مرا نمی‌بیند من او را می‌بینم، اگر در پرده نباشم استشمام رایحه می‌نماید. پیامبر فرمود: شهادت می‌دهم که تو پاره‌ای از وجود من هستی. این داستان یک الگوی حیا برای زنان جامعه ماست.

وی اظهار کرد: وقتی حضرت زهرا (س) وقتی می‌بینند که ولایت تنها مانده است وارد میدان شده از ولایت دفاع می‌کند و این نشان می‌دهد یک زن در عین حیا، عفت و حجاب از وضع جامعه غافل نیست و این نشان دهنده جامعیت حضرت است و پیام بزرگ فاطمیه این است که حضرت زهرا (س) در عین حیا و عفت از مسائل و اتفاقات جامعه بی خبر و بی تفاوت نیست، جهاد، مبارزه و هدایت امت را به دست می‌گیرد. نمی‌شود انسان فاطمی باشد، اما از حال جامعه بی خبر باشد.

نماینده مردم آذربایجان غربی در مجلس خبرگان رهبری گفت: نمی‌شود کسی خود را شیعه حضرت زهرا (س) بداند و امروز نسبت به جنایاتی که دشمنان بشریت علیه ملت فلسطین انجام می‌دهند بی تفاوت باشد.