تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان حادثه تروریستی راسک را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان، در پی حادثه تروریستی بامداد جمعه در شهرستان راسک، اداره کل تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان و نهادها و تشکلهای وابسته این اداره کل، طی بیانیهای ضمن محکوم کردن این حادثه تروریستی و جنایتکارانه، خواستار برخورد قاطع با عوامل شهادت ۱۱ تن و مجروحیت شش نفر از پرسنل و سربازان انتظامی راسک شدند.
در این بیانیه آمده است:
بار دیگر دست جنایتکارانه دشمنان پلید از دستکش مخملی معاندین جمهوری اسلامی ایران بیرون آمد و در ایام دهه دوم فاطمیه که همه در راستای امنیت، توسعه و وحدت در حال تلاش هستند، با حمله تروریستی به مقر انتظامی در راسک، باعث به شهادت رسیدن ۱۱ نفر و مجروحیت شش نفر از پرسنل و سربازان در حین خدمت شدند.
در وقایع تلخ سنوات اخیر سیستان وبلوچستان، دست دشمن به روشنی در آنها دیده میشود، این در حالیست که با وحدت و اخوت شیعه و سنی در این خطه، دشمنان آرزوی برادرکشی در این خطه پهناور که پایتخت وحدت ایران اسلامی است را به گور خواهند برد.
هدف دشمنان از انجام اینگونه اقدامات، ضمن نا امن سازی منطقه برای جلوگیری از حضور سرمایه گذاران، تأثیرگذاری بر وحدت اقوام و مذاهب حاضر در سطح استان است.
اداره کل تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان و نهادها و تشکلهای وابسته این اداره کل، ضمن محکوم کردن این چنین اقدامات، اعلام میدارد مردم شیعه و سنی این خطه پهناور از کشور عزیزمان ایران با هم وحدت و اخوت داشته و این اقدامات همیشه ازسوی بزرگان و علما، محکوم شده است.
در ادامه ضمن آرزوی صبر برای خانواده شهدای این واقعه، خواستار بررسی دقیق و برخورد قاطع با عوامل اینگونه حوادث از سوی مسئولان مربوطه هستیم.
زاهدان- اداره کل تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان و نهادها و تشکلهای وابسته این اداره کل، در پی حمله تروریستی به مقر انتظامی در شهرستان راسک، بیانیهای صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان، در پی حادثه تروریستی بامداد جمعه در شهرستان راسک، اداره کل تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان و نهادها و تشکلهای وابسته این اداره کل، طی بیانیهای ضمن محکوم کردن این حادثه تروریستی و جنایتکارانه، خواستار برخورد قاطع با عوامل شهادت ۱۱ تن و مجروحیت شش نفر از پرسنل و سربازان انتظامی راسک شدند.
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