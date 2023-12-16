تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان حادثه تروریستی راسک را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان، در پی حادثه تروریستی بامداد جمعه در شهرستان راسک، اداره کل تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان و نهادها و تشکلهای وابسته این اداره کل، طی بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن این حادثه تروریستی و جنایتکارانه، خواستار برخورد قاطع با عوامل شهادت ۱۱ تن و مجروحیت شش نفر از پرسنل و سربازان انتظامی راسک شدند.



در این بیانیه آمده است:

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بار دیگر دست جنایتکارانه دشمنان پلید از دستکش مخملی معاندین جمهوری اسلامی ایران بیرون آمد و در ایام دهه دوم فاطمیه که همه در راستای امنیت، توسعه و وحدت در حال تلاش هستند، با حمله تروریستی به مقر انتظامی در راسک، باعث به شهادت رسیدن ۱۱ نفر و مجروحیت شش نفر از پرسنل و سربازان در حین خدمت شدند.



در وقایع تلخ سنوات اخیر سیستان وبلوچستان، دست دشمن به روشنی در آن‌ها دیده می‌شود، این در حالیست که با وحدت و اخوت شیعه و سنی در این خطه، دشمنان آرزوی برادرکشی در این خطه پهناور که پایتخت وحدت ایران اسلامی است را به گور خواهند برد.

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هدف دشمنان از انجام اینگونه اقدامات، ضمن نا امن سازی منطقه برای جلوگیری از حضور سرمایه گذاران، تأثیرگذاری بر وحدت اقوام و مذاهب حاضر در سطح استان است.

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اداره کل تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان و نهادها و تشکلهای وابسته این اداره کل، ضمن محکوم کردن این چنین اقدامات، اعلام می‌دارد مردم شیعه و سنی این خطه پهناور از کشور عزیزمان ایران با هم وحدت و اخوت داشته و این اقدامات همیشه ازسوی بزرگان و علما، محکوم شده است.

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در ادامه ضمن آرزوی صبر برای خانواده شهدای این واقعه، خواستار بررسی دقیق و برخورد قاطع با عوامل این‌گونه حوادث از سوی مسئولان مربوطه هستیم.