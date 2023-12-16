بومی شدن تجهیزات راهبردی گلوگاهی بخش صنعت با دانش بنیان ها

‌علی‌رضا عباسی، عضو کمیسیون کشاورزی و عضو ناظر مجلس شورای شورای اسلامی در شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش بنیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، درباره‌ی اعطای مجوز ترک تشریفات قانونی به تولیدات بار اول شرکت‌های دانش بنیان گفت: شرکت‌های دانش بنیانی که به سمت تولید محصولات بار اولی پیش بروند از تسهیلات مختلفی مثل ترک تشریفات قانونی و عدم شرکت در فرایند مناقصه برخوردار می‌شوند تا بتوانند این محصولات را با موانع کمتری تولید کنند.

عباسی ادامه داد: استفاده از محصولات تولیدی بار اولی شرکت‌های دانش بنیان در حوزه‌های صنعتی و سایر بخش‌های تولیدی با توجه به اینکه این محصولات برای اولین بار در کشور تولید شده می‌تواند فتح باب خوبی برای رفتن به سمت بومی شدن این تجهیزات باشد.

عضو فراکسیون دانش بنیان مجلس بیان کرد: از سوی دیگر هم دولت نباید رقیب این شرکت‌های خصوصی در آینده شود. باید این قانون انگیزه‌ای برای حرکت شرکت‌های دانش بنیان برای تولید باشد و با تولید آن‌ها و با تولید این شرکت‌ها اثرگذاری تحریم‌ها را بر اقتصاد کشور کاهش دهیم و باید مجموعه‌های شرکت بیان دانش بنیان ما به این سمت سوق پیدا کنند که نیازهای کشور که تا کنون از طریق واردات تأمین می‌شده و از طریق تولیدات شرکت‌های دانش بنیان تأمین شود.

عباسی در ادامه خاطر نشان کرد: با این گام‌های ابتدایی شرکت‌های دانش بنیان می‌توانند به تولید کننده‌ی اصلی این تجهیزات راهبردی گلوگاهی بخش صنعتی تبدیل می‌شوند و کشور را از واردات محصولات خارجی بی‌نیاز کنند.

این نماینده‌ی مجلس یازدهم در ادامه افزود: این موارد را در قانون جهش تولید دانش بنیان در نظر گرفتیم و حمایت‌های لازم را هم از آنها انجام دادیم و با استفاده از این زیرساخت لازم فضای لازم برای فعالیت آنها در پارک‌های علم و فناوری و دانشگاه‌ها نیز فراهم شده تا آنها بتوانند استارت شروع به کار خود را به خوبی بزنند.

عضو کارگروه ثبت اختراعات معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در ادامه توضیح داد: از سوی دیگر در حوزه‌ی بخشودگی مالیاتی نیز حمایت‌هایی از این شرکت‌های دانش بنیان صورت می‌گیرد هر چقدر شرکت‌های دانش بنیان در حوزه‌ی تحقیق و توسعه‌ی خود کار کنند به عنوان مالیات برایشان در نظر گرفته می‌شود تا انگیزه‌ای برایشان باشد که در حوزه‌ی تولیدات بار اول ورود کنند و ارزش افزوده‌ی بالاتری برای کشور داشته باشند و اشتغال را نیز به این صورت توسعه دهند.

عضو ناظر مجلس شورای شورای اسلامی در شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش بنیان در ادامه بیان کرد: ما بعضی وقت‌ها موضوعاتی را در سیستم رسمی قرار می‌دهیم و کارهایی را که باید به صورت خیلی روان انجام شود را در مسیر رسمی دولتی قرار می‌دهیم که این مسئله باعث فرسایشی شدن کار می‌شود.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ادامه داد: با توجه به این مشکل و متعاقب آن بروز مشکلات بیشتر برای شرکت‌های دانش بنیان، مجوز ترک تشریفات قانونی را برای تولیدات بار اول در نظر گرفتیم تا شرکت‌های دانش بنیان با اشتیاق بیشتری به سمت مجموعه‌های دولتی برای فروش محصولات خود بیایند.

عضو فراکسیون دانش بنیان مجلس ادامه داد: به عبارتی با این اقدام شرکت‌های دانش بنیان را از آن هفت خان رستمی که اتفاقات نادرستی هم در آن می‌افتاد دور کردیم تا به این وسیله انگیزه‌ی آنها برای تولید و فروش محصولاتشان را بیشتر می‌کنیم.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: ما تمام تلاشمان این بوده که در جاهایی که مشکل داریم و برای خنثی کردن تحریم‌ها به مشکل برخورد می‌کنیم و امکان تولید آن محصول در داخل کشور وجود دارد تسهیلات را اعطا و مسیرهایی را باز کنیم تا تولیدات این شرکت‌ها رونق بگیرد که یکی از این اقدامات همین اعطای مجوز ترک تشریفات قانونی برای تولیدات بار اول دانش بنیانی در کشور است.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه افزود: شرکت‌های دانش بنیان با این اقدامات انگیزه‌ی بیشتری پیدا می‌کنند تا کار را تسهیل شده ببینند تا اینکه خودشان را در برابر هفت خان رستم ببینند که عبور از آن سخت و زمان‌بر است.