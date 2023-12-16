به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد ساوری اظهار کرد: دومین دوره جشنواره و نمایشگاه صنایع‌دستی بسیج با همکاری سازمان بسیج هنرمندان و هم‌زمان با هفته بصیرت از ۹ تا ۱۵ دی در استان گلستان برگزار می‌شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان اضافه کرد: این جشنواره هم‌زمان با سراسر کشور با رویکرد حمایت از هنر ماندگار جامعه هنرمندان و صنعتگران صنایع‌دستی، به‌ویژه در مناطق کمتر برخوردار در راستای احیا هنر صنایع‌دستی و هنرهای منسوخ‌شده و تلاش برای اتصال شبکه تولید به شبکه توزیع با استفاده از ظرفیت‌های موجود در سازمان بسیج هنرمندان و وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی برگزار خواهد شد.

ساوری اضافه کرد: علاقه‌مندان به شرکت در این جشنواره می‌توانند برای ثبت‌نام تا ۳۰ آذرماه ۱۴۰۲ به وبگاه جشنواره به آدرس http://honarmandegari.com مراجعه و با ایجاد حساب کاربری، تنها با یک اثر در یک‌رشته دلخواه اقدام به ثبت شناسه اثر و ثبت‌نام در جشنواره کنند.

وی افزود: آثار برگزیده از بین شرکت‌کنندگان بر اساس امتیاز دریافتی به مرحله کشوری راه پیدا خواهد کرد و امکان فروش آثار نیز فراهم خواهد شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان در پایان بیان کرد: علاقه‌مندان می‌توانند برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص فراخوان این جشنواره به ادارات میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان محل سکونت خود مراجعه کنند.

آخرین مهلت ثبت‌نام و ثبت شناسنامه اثر ۳۰ آذرماه ۱۴۰۲ و آخرین زمان تحویل اثر به دبیرخانه استانی تاریخ ۲ دی‌ماه ۱۴۰۲ و تاریخ برگزاری جشنواره و نمایشگاه استانی همزمان با هفته بصیرت از ۹ تا ۱۵ دی‌ماه در محل سالن نمایشگاهی محوطه تالار فخرالدین اسعد گرگانی خواهد بود.