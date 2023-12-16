تروریست ها لحظه ای آرامش نخواهند داشت

به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر کشور در مراسم تشییع شهدای حادثه تروریستی گفت: اراده رزمندگان ما اجازه نخواهند داد که تروریست‌ها لحظه‌ای آرامش داشته باشند.

احمد وحیدی افزود: این عزیزان در همان ساعتی که حاج قاسم به شهادت رسید در حمله ناجوانمردانه تروریست‌ها به شهادت رسیدند تا دشمنان نتوانند به این خاک مقدس نفوذ کنند.

وی گفت: شهادت این ۱۱ شهید را به همه ملت ایران تسلیت و تبریک می‌گویم.

وزیر کشور تاکید کرد: فراجا شهدای زیادی را در راه ایران اسلامی تقدیم کرده و برای دفاع از ایران همچنان شهید تقدیم خواهد کرد.

وزیر کشور با بیان اینکه اراده رزمندگان ما اجازه نخواهند داد که تروریست‌ها لحظه‌ای آرامش داشته باشند، تاکید کرد: شیعه و سنی یکپارچه در دفاع از آرمان‌های انقلاب با هم هستند و دشمنان نمی‌توانند در این سد پولادین رخنه کنند.