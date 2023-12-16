جلال ملکی سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: ساعت ۸:۲۳ امروز وقوع حریق در خیابان خیام جنوبی قبل از مختاری از طریق سامانه ۱۲۵ به نیروهای آتش نشانی اطلاع داده شد.

وی افزود: بافاصله نیروهای ۳ ایستگاه آتش نشانی همراه با تجهیزات مورد نیاز به محل حادثه اعزام شدند و مشخص شد ۳ باب مغازه فروش و انبار شیشه با سقف شیروانی طعمه حریق شده است که نیروهای آتش نشانی اطفای حریق را انجام دادند و از سرایت آتش جلوگیری کردند.

سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران خاطر نشان کرد: خوشبختانه این حادثه مصدوم و تلفات جانی به همراه نداشت.