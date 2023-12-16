هوای ۵ شهر خوزستان در وضعیت ناسالم

به گزارش خبرنگار مهر، بنا بر اعلام مرکز پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوای صبح امروز هندیجان ۱۵۹ AQI رسید که نشان دهنده ناسالم بودن هوا برای تمامی گروه‌های سنی است.

بر اساس این شاخص، افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان باید از فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل، خودداری ورزند. افراد دیگر باید فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.

همچنین این میزان در شهرهای آبادان ۱۲۴، شادگان ۱۱۲، اهواز و شوشتر ۱۰۶ AQI ثبت شد که نشان دهنده ناسالم برای گروه‌های حساس است.

در این وضعیت، افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان باید فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.