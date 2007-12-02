852 هزار نفر در مازندران مشترک تلفن همراه هستند

حسنجان عباسپور قمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: هم اکنون ضریب نفوذ تلفن همراه در مازندران حدود 29 درصد است.

وی با بیان اینکه مازندران بالاترین ضریب نفوذ تلفن ثابت در کشور را دارد تصریح کرد: تاکنون یک میلیون و 623 هزار تلفن برای مشترکان در این استان نصب شد.

مدیر عامل شرکت مخابرات مازندران با اشاره به اینکه از این تعداد هم اکنون یک میلیون و 303 هزار تلفن ثابت در مازندران مشغول به کار است اضافه کرد: ضریب نفوذ تلفن ثابت در این استان بیش از 24 درصد است.

عباسپور قمی با بیان اینکه هم اکنون چهار هزار و 640 کیلومتر زیرساخت های فیبرنوری درون استان، کشوری و برقراری ارتباطات بین المللی در مازندران ایجاد شد، یادآور شد: مازندران هم اکنون در بخش فیبرنوری به عنوان گذرگاه اصلی ارتباطات در کشور و جهان است.

مازندران بیش از سه میلیون نفر جمعیت دارد.

