نخستین گروه زائران حج تمتع مازندران به سرزمین حج اعزام شدند

حبیب الله ساداتی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تعداد زائران مازندرانی حج تمتع امسال چهار هزار و 600 نفر است و انتقال زائران مازندرانی که همه مدینه قبل هستند تا 16 آذرماه ادامه دارد.

مدیر حج و زیارت مازندران از اعزام هفت هزار و 800 زائر ثبت نام شده حج تمتع در استان تا دو سال آینده خبر داد و گفت: اعزام زائران ثبت نامی جدید برای حج تمتع هشت تا ده سال طول خواهد کشید.

ساداتی با بیان اینکه بیش از 55 هزار زائر ثبت نامی در مازندران تا دو سال آینده به عمره مفرده تشرف خواهند شد افزود: ثبت نام حج عمره هم اکنون به علت تراکم در این بخش متوقف شده است.

