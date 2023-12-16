به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام یوسف جمالی صبح شنبه در جمع خبرنگاران ضمن تسلیت شهادت حضرت زهرا (س) اظهار کرد: یکی از ویژگیهای بارز حضرت فاطمه زهرا (س) ولایتمداری است و زنان و دختران ما باید این بانوی بزرگ را الگوی شخصیتی و رفتاری خود در زندگی خود قرار دهند.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان بوشهر با اشاره به بمباران روزانه رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم غزه بیان داشت: مردم مظلوم غزه و فلسطین روزانه توسط رژیم جعلی و کودکش صهیونیستی به شهادت می رسند و صدایی از نهادهای اسمی حقوق بشری در نمیآید یا هم اگر صدایی باشد آن در نطفه خفه میکنند.
وی اظهار داشت: با همکاری معاونت فرهنگی سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر مراسم شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) و بزرگداشت شهدای مقاومت غزه و فلسطین با سخنرانی حجتالاسلام علی رضایی مسئول نمایندگی ولیفقیه در سازمان بسیج مستضعفین برگزار میگردد.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان بوشهر عنوان کرد: این مراسم شنبه و یکشنبه ۲۵ و ۲۶ آذرماه به مدت ۲ شب از ساعت ۱۹ و ۳۰ در حسینیه عاشقان ثارالله بوشهر برگزار میشود.
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