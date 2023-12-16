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۲۵ آذر ۱۴۰۲، ۱۰:۴۶

برنامه‌های مراسم شهادت حضرت زهرا (س) در بوشهر اعلام شد

برنامه‌های مراسم شهادت حضرت زهرا (س) در بوشهر اعلام شد

بوشهر- رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان بوشهر، برنامه‌های مراسم شهادت حضرت زهرا (س) در بوشهر را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام یوسف جمالی صبح شنبه در جمع خبرنگاران ضمن تسلیت شهادت حضرت زهرا (س) اظهار کرد: یکی از ویژگی‌های بارز حضرت فاطمه زهرا (س) ولایتمداری است و زنان و دختران ما باید این بانوی بزرگ را الگوی شخصیتی و رفتاری خود در زندگی خود قرار دهند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان بوشهر با اشاره به بمباران روزانه رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم غزه بیان داشت: مردم مظلوم غزه و فلسطین روزانه توسط رژیم جعلی و کودکش صهیونیستی به شهادت می رسند و صدایی از نهادهای اسمی حقوق بشری در نمی‌آید یا هم اگر صدایی باشد آن در نطفه خفه می‌کنند.

وی اظهار داشت: با همکاری معاونت فرهنگی سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر مراسم شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) و بزرگداشت شهدای مقاومت غزه و فلسطین با سخنرانی حجت‌الاسلام علی رضایی مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در سازمان بسیج مستضعفین برگزار می‌گردد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان بوشهر عنوان کرد: این مراسم شنبه و یکشنبه ۲۵ و ۲۶ آذرماه به مدت ۲ شب از ساعت ۱۹ و ۳۰ در حسینیه عاشقان ثارالله بوشهر برگزار می‌شود.

کد مطلب 5967957

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