تشییع ۸ شهید گمنام دوران دفاع مقدس در چهارمحال و بختیاری

منوچهر ذوالفقاری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری مراسم تشییع و تدفین هشت شهید گمنام دوران مقدس در چهارمحال و بختیاری همزمان با ایام شهادت حضرت زهرا (س)، اظهار کرد: پیکر پاک و مطهر این شهدا در روز ۱۸ آذرماه وارد استان شد و طی این مدت در بیش از ۳۰۰ برنامه فرهنگی و مذهبی حضور پیدا کردند.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس چهارمحال و بختیاری افزود: همزمان با سالروز شهادت حضرت زهرا (س) مراسم تشییع سراسری این شهیدان گرانقدر در ساعت ۹:۳۰ صبح از میدان ۱۲ محرم در شهرکرد به سمت امامزادگان دوخاتون برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: پس از برگزاری مراسم تشییع سراسری در مرکز چهارمحال و بختیاری پیکر پاک و مطهر هر یک از شهدا جهت تشییع و تدفین به شهرهای هدف منتقل می‌شود.

ذوالفقاری عنوان کرد: در ساعت ۱۳ روز یکشنبه مراسم تشییع و تدفین یک شهید گمنام در شهر هارونی برگزار می‌شود همچنین یک شهید گرانقدر نیز در ساعت ۱۴ روز یکشنبه بر دستان مردم شهیدپرور شهر یانچشمه تشییع و پس از آن به خاک سپرده می‌شود.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس چهارمحال و بختیاری اضافه کرد: پیکر پاک پنج شهید گمنام نیز پس از انتقال به شهرهای فلارد در ساعت ۱۰ صبح، دوپلان ۹ صبح، صمصمامی ۱۰ صبح، قلعه مدرسه ۷:۳۰ صبح و ارمند ۱۳:۳۰ بعد از ظهر روز دوشنبه تشییع و به خاک سپرده خواهند شد.

وی تصریح کرد: یک شهید گمنام دوران دفاع مقدس نیز در روز سه‌شنبه توسط مردم ولایت‌مدار شهر دورک قنبری تشییع و تدفین می‌شود.

ذوالفقاری با اشاره به برگزاری مراسم شب وداع با شهیدان گمنام، خاطرنشان کرد: این مراسم در شهرکرد روز شنبه و در شهرهای فلارد، دوپلان، صمصامی، قلعه مدرسه، ارمند و دورک قنبری روز یکشنبه بعد از نماز مغرب و عشا برگزار خواهد شد.