تصفیه خانه شهرک صنعتی ویان 60 درصد پیشرفت فیزیکی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، ظاهر پورمجاهد در بازدید خبرنگاران اعزامی از وضعیت پیشرفت عمرانی پروژه تصفیه خانه شهرک صنعتی ویان افزود: این تصفیه خانه به منظور رفع مشکلات زیست محیطی احداث شده است و در سفر هیئت دولت به استان همدان یک میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل این پروژه به تصویب رسید.

پور مجاهد با بیان اینکه تا کنون 500 میلیون تومان صرف اجرای عملیات عمرانی این پروژه شده است، تصریح کرد: عملیات اجرایی پروژه تصفیه خانه شهرک صنعتی ویان پارسال آغاز شد و این تصفیه خانه در یک مدول ظرفیت هزار و 500 متر مکعب تصفیه را داراست.

وی اظهار داشت: سیستم تصفیه خانه شهرک صنعتی ویان تلفیقی از سیستم لجن فعال و رشد چسبنده است که تا پایان سال 87 به بهره برداری می رسد.

پور مجاهد ادامه داد: در استان همدان 13 شهرک صنعتی وجود دارد که در سال جاری بیش از چهار و نیم میلیارد تومان صرف انجام عملیات عمرانی این شهرکها شده است.

وی خاطر نشان کرد: مسیر توسعه و حرکت استان همدان به سوی پیشرفت هموار شده است.