ضرورت تمرکز بر پیشگیری از اعتیاد و مبارزه با قاچاق مواد مخدر

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مؤمنی دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با حجت الاسلام و المسلمین موحدی دیدار و گفت‌وگو کرد.

دادستان کل کشور در ابتدای این دیدار با تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) گفت: حضرت فاطمه سلام الله علیها الگو و چراغ هدایت و راهنمای بشریت است. ایشان محور وجود هستی و منشأ همه برکات و خیرات می‌باشند که جان خویش را در راه دین و ولایت فدا کردند.

حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی در ادامه ضمن قدردانی از تلاش‌ها و اقدامات صورت گرفته از سوی ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: بلیه و سختی که در مواد مخدر وجود دارد یک رنج و مصیبتی مضاعف است که علاوه بر فرد، خانواده او و سپس کل جامعه را گرفتار می‌کند.



وی گفت: اولین ضربه‌ای که بخاطر مصرف مواد مخدر کشور را دچار خسران می‌کند از دست دادن جوانانی است که هر کدام می‌توانند آینده‌ای روشن و درخشان داشته باشند. آسیب‌های بعدی متوجه خانواده فرد و جامعه است که هر کدام به نحوی از این اعتیاد و مصرف مواد مخدر دچار ضربه و آسیب می‌شوند.

حجت الاسلام و المسلمین موحدی با درود به روح شهدای گرانقدر مبارزه با مواد مخدر گفت: از دیگر آسیب‌های این بلای خانمان‌سوز از دست دادن عزیزانی است که جان خود را در این راه فدا کرده و بر اساس گزارشات مختلف، جمهوری اسلامی ایران امروز با تقدیم بیش از ۴ هزار شهید در این راه مقدس پرچمدار مبارزه با مواد مخدر در جهان است.

وی ادامه داد: امنیت امروز جامعه مرهون تلاش‌ها و فداکاری‌های شهدا است و شهدای مبارزه با مواد مخدر نیز نه تنها در راه دفاع از هموطنان خود، بلکه برای نجات بشریت از شر معضل جهانی مواد مخدر نیز جهاد کردند.



دادستان کل کشور در بخش دیگری از سخنان خود به مسئله پیشگیری و اهمیت آن اشاره کرده و گفت: پیشگیری از اعتیاد و مبارزه با قاچاق مواد مخدر و تمرکز بر برنامه‌های پیشگیری و آموزش عمومی از جمله اهداف ستاد مبارزه با مواد مخدر است که باید بر روی این هدف تمرکز بیشتری وجود داشته باشد.



حجت الاسلام و المسلمین موحدی با بیان اینکه بهترین اقدام در امر مبارزه با مواد مخدر فرهنگ‌سازی و اقدامات پیشگیرانه است گفت: ستاد مبارزه با مواد مخدر باید با برنامه‌های فرهنگی و آموزشی آسیب‌های این بلای خانمان‌سوز را برای جامعه تبیین کرده و با ارتقا آگاهی‌های عمومی ضمن جلوگیری از گسترش اعتیاد در بازار اجتماعی کردن افراد وابسته به مواد مخدر نقش موثرتری داشته باشد.



دادستان کل کشور در ادامه با بیان نمونه‌هایی از پرونده‌های مواد مخدر رسیدگی شده گفت: مسئله قابل توجه در خصوص مواد مخدر این است که افرادی که به سمت مواد مخدر گرایش داشته و یا مرتکب جرم قاچاق می‌شوند اغلب از تحصیلات عالیه برخوردار نیستند. در بازدیدهای حضوری در زندان‌ها این امر کاملاً مشهود است. لذا سطح تحصیل و سواد نقش مستقیمی در میزان بروز جرایم و تخلفات دارد.



وی میزان گرایشات اعتقادی را یکی دیگر از مؤلفه‌های اعتیاد عنوان کرد و گفت: هرچه سطح اعتقادات دینی و مذهبی افراد بیشتر باشد احتمال سوق یافتن به سمت مواد مخدر هم کمتر است. لذا والدین و خانواده‌هایی که تقید بیشتری به مبانی دینی و ارزش‌های اسلامی دارند فرزندانی سالم‌تر و آگاه‌تر داشته و به این بلای خانمان‌سوز مبتلا نمی‌گردند.



حجت الاسلام و المسلمین موحدی افزود: بحمدالله زشتی و قبح اعتیاد در جامعه باعث می‌شود که گرایش به سمت مواد مخدر سرعت زیادی نداشته باشد.



دادستان کل کشور گفت: قبل از انجام اقدامات پیشگیری، لازم است پیش بینی‌ها در حوزه مبارزه با مواد مخدر انجام شود؛ در واقع پیش بینی شود که چه افرادی احتمال درگیری با این بلای خانمان‌سوز را دارند تا با اقدامات اصولی از درگیری آنها با مواد مخدر جلوگیری شده و پیشگیری باید با آگاه سازی از مقطع دبستان آغاز شود.



در ادامه این دیدار سردار مؤمنی ضمن قدردانی ویژه از حمایت‌های دادستانی کل کشور در امر مبارزه با مواد مخدر به ارائه گزارشی از اقدامات صورت گرفته پرداخت.



وی گفت: ستاد مبارزه با مواد مخدر در چهار محور مبارزه، پیشگیری از اعتیاد و اقدامات فرهنگی، درمان و توانمندسازی در حال فعالیت و اقدام است.



دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به اجرای طرح یاریگران زندگی گفت: اجرای طرح یاریگران زندگی با همکاری و هماهنگی بین‌بخشی وزارتخانه ارشاد، آموزش و پرورش، رسانه‌ها و دانشگاه‌ها در مبارزه و پیشگیری از مواد مخدر از طریق آگاهی‌بخشی در جامعه مؤثر بوده است.

