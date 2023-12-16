وزیر میراث فرهنگی به فارس سفر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عزت‌الله ضرغامی پیش از ظهر شنبه با هدف بازدید از ظرفیت‌ها و پروژه‌های گردشگری شهرستان‌های جهرم و خفر وارد استان فارس شد.

بازدید از غار سنگ‌شکن جهرم، مجتمع گردشگری مروارید فارس، مدرسه و مسجد خان، قدمگاه و موزه جهرم و شرکت در یادمان بزرگ فاطمی یاس کبود در روستای فتح آباد خفر از جمله برنامه‌های سفر یک روزه وزیر میراث فرهنگی در سفر به استان فارس است.

در این سفر یک روزه جواد واحدی، معاون امور مجلس، حقوقی و استان‌های وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی نیز ضرغامی را همراهی می‌کند.