مهمترین عناوین روزنامه های صبح امروز

آفرینش:

برای رفع تنش ها مطرح شد: تاکید خاتمی بر مذاکره مستقیم ایران و آمریکا

نماینده رشت در گفتگوی اختصاصی با " آفرینش": برداشت های بی رویه دولت از حساب ذخیره ارزی عامل گرانی در جامعه است

متکی در نامه ای از سازمان ملل خواست؛ پایان رسیدگی به پرونده ایران در شورای امنیت



اعتماد:

خاتمی پیشنهاد داد، گفتگوی مستقیم با آمریکا

دری نجف آبادی در برنامه روزی جهانی ایدز: آمریکا به جای تهدید ایران برای ایدز هزینه کند

گفتگو با نخست وزیر سابق نروژ درباره پرونده هسته یی، راهی جز مذاکره نیست



اعتماد ملی :

البرادعی درباره پرونده هسته ای ایران: تحت فشارم

استقبال رسمی از کروبی در چین

توضیح دفتر رئیس جمهور درباره مصاحبه احمدی نژاد با یومیوری



ایران :

کارگروه پیگیری مشکلات اصناف در دولت تصمیم گرفت، اصلاح بیمه ومالیات اصناف

دبیر شورای عالی امنیت ملی : گزارش سولانا باید منطبق با رفتار منطقی ایران باشد

نمایندگان به مناسبت روز ملی مجلس عنوان کردند، گرفتن نمره قبولی افتخار مجلس هفتم است



ابرار:

عضو هیئت رئیسه مجلس: عملکرد مجلس هفتم در حوزه نظارت موفقیت آمیز نیست

افروغ: آفت جنبیش دانشجویی وصل شدن به بدنه دستگاه های دولتی است

یک نماینده: اقتصاد دولتی نمی تواند به زندگی و اشتغال کمک کند



ابتکار:

نشست وتوداران و آلمان در پاریس برای تصمیم گیری درباره ایران، بهانه جویی جدید 1+5

2 بانک دولتی تا پایان آذر واگذار می شود

جلیلی این بار به مسکو می رود



اسرار:

نماینده حزب کمونیست چین دردیدار با دبیر کل حزب اعتماد ملی مطرح کرد؛ تقدیر از نقش کروبی درتحکیم روابط ایران و چین

سید محمد خاتمی : گفتگوی مستقیم و بدون قید و شرط ایران و آمریکا می تواند تنش ها را کاهش دهد

محمد عطریانفر: اعتماد متقابل جامعه شهروندی و چهره های شاخص



پول:

انتقاد سازمان اقتصاد اسلامی از راه اندازی بانک قرض الحسنه

سازمان ملل: بیش از 5/2 میلیون نفر در ایران بیکارند

جلیلی: سولانا حرفی از تعلیق نزد



تفاهم:

بنگاه های زود بازده به اعتراف آمارهای وزارت کار؛ 50 میلیارد دلار بی حاصل

6 دلیل قفل بورس

هشدار بانک مرکزی: کلاه تان را برندارند



تهران امروز:

پس از کرمانشاه و رشت ، نوبت به اهواز رسید، شوراهای شهر در چالش انحلال

مدیر عامل خبرگزاری جیحان: احترام به ادیان ، خط قرمز رسانه های ترکیه است

احتمال توقف واگذاری های سهام تا بازگشت آرامش به بورس



جام جم:

سایه های تردید بر فهرست های انتخاباتی

معاون وزیر نفت در امور گاز در گفتگو با " جام جم" : زمستان امسال کمبود گاز نداریم

رئیس کمیسیون بودجه شورای شهر خبر داد: 35 هزار تومان جریمه پرتاب زباله از خودرو



جوان:

نامه متکی به دبیر کل سازمان ملل ، شورای امنیت رسیدگی به موضوع هسته ای ایران را پایان دهد

با اشاره ضمنی به نقش کشورهای غربی در پرونده هسته ای ایران ، البرادعی : تحت فشار هستم

آمریکا قطعنامه حمایت از آناپولیس را پس گرفت



جمهوری اسلامی:

هشدار شورای نگهبان نسبت به بهره بردرای از امکانات دولتی در انتخابات

آغاز عملیات احداث راه آهن ایران - ترکمنستان - قزاقستان

" هاآرتص" اعتراف کرد، اعراب را در آناپولیس فریب دادیم



خراسان:

خبرهای ضد و نقیضی از نتایج نشست 1+5

وزیر بهداشت در همایش روز جهانی ایدز: افزایش 40 برابری ابتلا به ایدز طی 15 سال در آسیا ایران را تهدید می کند

توپولف های جدید در راه است، ایمنی پرواز دغدغه مردم ومسئولان



حمایت:

وزیر کشور: بسیج از اصلی ترین مولفه ها در حوزه امنیت است

دبیر شورای عالی امنیت ملی مطرح کرد: 3 اصل اساسی ایران در موضوع هسته ای

از محل تبصره 14 قانون بودجه امسال ، 50 میلیارد تومان اختصاص یافت؛ حمایت از زنان و کودکان بی سرپرست



حیات نو:

چرا شهرداری و مترو، شبانه ساخت و ساز را آغاز کرده اند؟ گود برداری درحریم تئاتر شهر

متکی درنامه ای خطاب به دبیر کل سازمان ملل : موضوع هسته ای ایران باید به آژانس باز گردد

نیلی: تا دو سال دیگر حساب ذخیره ارزی نداریم



خبر:

البرادعی: آژانس هیچ گونه اطلاعاتی حاکی از نظامی بودن برنامه هسته ای ایران ندارد

آمریکاپیش نویس قطعنامه ارائه شده به شورای امنیت در حمایت از آناپولیس را پس گرفت



دنیای اقتصاد:

" روند کاهشی " جایگزین" روند افزایشی " در بازار های جهانی شد، بازگشت قیمت طلا و نفت

ارزیابی جلیلی از مذاکرات هسته ای

زمزمه بنزین 245 تومانی برای سال آینده



سرمایه:

به دلیل کمبود سرمایه گذاری و طی پنج سال آینده، صادرات نفت ایران به صفر می رسد

نمایندگان عنوان کردند، مجلس منتظر پاسخ 2700 سئوال از دولت

مدیر سامانه کارت هوشمند سوخت: روزانه 3/1 میلیون لیتر بنزی کوپنی توزیع می شود



سیاست روز:

مقامات کشورمان همزمان با نشست 1+5 در پاریس تاکید کردند؛ رسیدگی به پرونده ایران در شورای امنیت غیر قانونی است

یوسف پور خبر داد: پرداخت 900 میلیارد تومان از بدهی های وزارت نیرو

در انتقاد به ساخت ایستگاه مترو در مجموعه تئاتر شهر عنوان شد: احداث مترو در تئاتر شهر یک شبیخون حساب شده بود



صدای عدالت:

اظهارات متفاوت از مذاکرات لندن، جلیلی: مذاکرات مثبت بود - سولانا: ناامید شدم

سید محمد خاتمی تاکید کرد: مذاکره مستقیم ایران و آمریکا

محتوای نامه متکی به دبیر کل سازمان ملل



عصر اقتصاد:

گزارش نظارتی وزارت کار از تسهیلات؛ 28 درصد بنگاه های زود بازده واهی است

کهزادی خبر داد: بیمه های البرز و آسیا دراولویت واگذاری

منطقی: 20 درصد ثبت نام کنندگان تندر 90 ایران خودرو، خودرو دیگری انتخاب کرده اند



قدس:

در آستانه نشست ابوظبی مطرح شد، اجماع اوپک بر عدم افزایش سقف تولید

آمریکا پیش نویس قطعنامه آناپولیس را پس گرفت

نامه متکی به سازمان ملل ، شورای امنیت اجازه دهد آژانس کار خود را درباره ایران دنبال کند



کاروکارگر:

با تاکید بر غیر نظامی بودن برنامه هسته ای ایران ، البرادعی : تحت فشار سیاسی غرب هستم

مدیر عامل جدید ایسنا معرفی شد

ایستگاه مترو در کنار تئاتر شهر ساخته نشود



کیهان:

بر سر پرونده هسته ای ایران ، البرادعی : من تحت فشار قدرت ها هستم

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی : کارت های سوخت از اول دی ماه رمزدار می شود

با حضور وزیر صنایع و معادن: کارخانه تولید خودروی ایرانی در مصر افتتاح شد



همبستگی:

مجید انصاری عنوان کرد: مجلس هفتم عامل گرانی و تورم

از هفته آینده به اجرا در می آید، برخورد با بد پوششی زمستانی

فروکش تب نفت در آستانه اجلاس 146



همشهری:

همشهری ، پیامدهای سیاست کنترل نقدینگی را بررسی می کند، خودداری بانک های از پرداخت وام به شهروندان

حداقل عیدی کارگران ؛ 366 هزار تومان

جهش بزرگ ایران در فناروی ساخت موشک



هدف واقتصاد:

متکی در نامه به دبیر کل سازمان ملل تاکید کرد: پایان رسیدگی غیر قانونی به پرونده ایران

سجادی: روزانه 3/1 میلیون لیتر بنزین کوپنی توزیع می شود

رئیس کمیسیون صنایع ومعادن : اعلام رسمی موجودی حساب ذخیره ارزی