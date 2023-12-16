به گزارش خبرگزاری مهر، محمد امیدفر، روز شنبه در گفتوگو با خبرنگاران افزود: بر اساس نقشههای پیش یابی، تصاویر ماهوارهای و آخرین اطلاعات هواشناختی، عبور این سامانه موجب افزایش ابر، وزش باد گاهی به نسبت شدید و بارش باران و برف به ویژه در نواحی شمالی استان میشود.
وی اظهار کرد: از روز دوشنبه دمای استان به صورت محسوس کاهش مییابد و در نواحی سردسیر و کوهستانی استان احتمال بروز یخبندان و لغزندگی معابر دور از انتظار نیست.
رئیس گروه پیش بینی اداره کل هواشناسی آذربایجانشرقی گفت: بر اساس نقشههای پیش یابی، از امروز تا روز یکشنبه جوی پایدار در استان حاکم بوده و پدیده خاصی روی نمیدهد.
امیدفر، از مردم و مسافران خواست در زمان بارش برف از رفتن به مناطق کوهستانی و برفگیر استان خودداری کنند و در صورت ضرورت، خود را به پوشاک گرم و تجهیزات زمستانی مجهز کنند.
وی یادآور شد: در ۲۴ ساعت گذشته سراب با دمای هفت درجه زیر صفر و کلیبر با دمای ۹ درجه سانتی گراد بالای صفر به ترتیب سردترین و گرمترین شهرهای استان بودند و دمای تبریز در سردترین زمان به صفر درجه رسید.
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