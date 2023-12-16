به گزارش خبرنگار مهر، حسن بهرام‌نیا استاندار ایلام صبح روز شنبه در دوازدهمین نشست کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری استان با تسلیت ایام فاطمیه و با اشاره به سفر روز پنجشنبه وزیر کشور به استان و سه شهرستان دهلران، دره‌شهر و آبدانان، گفت: در این سفر در شهرستان آبدانان، وزیر کشور به موضوع ایجاد اشتغال در شهرستان آبدانان تاکید و عنوان کردند که باید به موضوع اشتغال در استان به‌ویژه در شهرستان آبدانان توجه ویژه شود که در شهرستان آبدانان می‌توان کارگاه تولید قارچ و دیگر طرح‌های اشتغالزا تعریف کنیم.

وی مهم‌ترین موضوع استان را «اشتغال» عنوان کرد و افزود: برای ایجاد اشتغال، باید تسریع در پرداخت تسهیلات اشتغالزایی به ویژه تسهیلات تبصره (۱۸) در دستور کار قرار گیرد.

بهرام‌نیا با اشاره به سفر وزیر کشور به آبدانان و تاکید ایشان بر اشتغال در این شهرستان، یادآورشد: دستگاه‌های اجرایی برای آبدانان طرح‌های اشتغالزا در حوزه کشاورزی، صنعت و صنایع‌دستی تعریف کنند.

نماینده عالی دولت در استان ایلام خاطرنشان کرد: شهرستان آبدانان کانون توجه استان است و با استفاده از ظرفیت تسهیلات تبصره (۱۸) و از محل دیگر تسهیلات باید کارگاه‌های مختلف در این شهرستان راه‌اندازی شود.

وی اضافه کرد: باید با تعریف کردن چندین طرح در شهرستان آبدانان زمینه توسعه این شهرستان فراهم می‌شود.

استاندار ایلام در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر تسریع در زمان پرداخت تسهیلات اشتغالزا به متقاضیان، گفت: مدیران دستگاه‌های اجرایی باید دائماً روند پیشرفت پرونده‌ها حوزه اشتغال را بررسی کنند و تا زمان پرداخت این تسهیلات، این پیگیری‌ها باید استمرار داشته باشد.

بهرام‌نیا با تاکید تسریع و تسهیل در پرداخت تسهیلات اشتغال و مسکن، اضافه کرد: بانک‌هایی که از پرداخت تسهیلات ساخت‌وساز و اشتغالزایی امتناع کنند با معرفی با بانک مرکزی، جریمه می‌شوند.

وی همچنین تاکید کرد: اعتبار طرح‌های دانش‌بنیان استان از طریق رایزنی در مرکز افزایش یابد.

استاندار ایلام گفت: عملکرد مدیران بانک‌ها بر اساس میزان پرداخت تسهیلات اشتغال، ازدواج و فرزندآوری ارزیابی می‌شود.

نماینده عالی دولت در استان ایلام اضافه کرد: اداره کل بهزیستی استان، کمیته امداد و دیگر نهادهای انقلابی با استفاده از تسهیلات خوبی که برای ایجاد اشتغالزایی دارند با اولویت شهرستان‌های آبدانان، هلیلان و ملکشاهی این طرح‌های اشتغالزا را در استان توزیع کنند.

براساس این گزارش، در این نشست مطرح شد که در سال گذشته ۲۵۷ طرح توسط دستگاه‌های اجرایی استان از جمله سازمان جهاد کشاورزی، صنعت و معدن، میراث‌فرهنگی، ارتباطات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نهضت احیا، پارک علم و فناوری، کمیته امداد، بهزیستی، بنیاد برکت با اعتبار ابلاغی پنج هزار و ۶۸۸ میلیارد ریال برای دریافت تسهیلات تبصره (۱۸) به بانک‌های عامل معرفی شده است.