  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲۵ آذر ۱۴۰۲، ۱۲:۴۷

فرمانده انتظامی شهرستان تبریز خبر داد؛

پلمب یک کافه هنجارشکن در تبریز

پلمب یک کافه هنجارشکن در تبریز

تبریز- فرمانده انتظامی شهرستان تبریز از پلمب یک کافه هنجارشکن در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ یدالله جهان‌آرا در گفت‌وگو با خبرنگاران، اظهار کرد: هنجارشکنی‌های انجام‌شده مانند برگزاری مراسم مختلط همراه با رقص و پایکوبی، کشف حجاب گسترده، اجرای صحنه‌ای موسیقی غیرمجاز و بدون مجوز در واحد صنفی کافه‌ای در تبریز و انتشار آن در فضای مجازی، ضمن جریحه‌دار کردن عفت عمومی، موجب نارضایتی مردم شده بود.

وی ادامه داد: رسیدگی به این موضوع در دستور کار مأموران پلیس انتظامی بخش خسروشاه قرار گرفت.

جهان‌آرا اضافه کرد: مأموران انتظامی بخش خسروشاه پس از حضور در محل و بازدید از واحد صنفی، موارد اعلامی را تأیید و هنجارشکنی گسترده را دیدند و اخطاریه پلمب را صادر کردند. در نهایت، این مکان صنفی با رعایت ضوابط و مقررات پلمب شد.

کد مطلب 5968088

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۵:۳۲ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۵
      64 119
      پاسخ
      ای کاش تمام کافه ها رو ببندن
      • مانی IR ۱۶:۱۸ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۵
        58 101
        واقعا کاش ببندن تمام شهر رو گند کشیدن
    • سیمین IR ۱۶:۴۵ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۵
      66 70
      پاسخ
      کافی شاپ ها در بهترین حالت اکثرا محل قرار و استعمال دخانیات و رفتار هنجار شکنانه و گرفتن هزینه گزاف برای یک نوشیدنی
      • علی IR ۲۲:۴۳ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۵
        0 0
        جنبه شو نداری نرو عزیزم وپولشو
    • Nk NL ۱۷:۲۹ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۵
      0 0
      پاسخ
      به نظرتون این جوون انرژیشو کجا خالی کنه 😔
    • احمد IR ۱۸:۵۶ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۵
      0 0
      پاسخ
      مشکل یکی دو تا نیست مشکل کلی هستش باید فکر اساسی بشه
    • ناشناس IR ۲۰:۰۹ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۵
      0 0
      پاسخ
      کافه ها شده جای لهو ولعب بسیاری از هنجارشکنان .بله کاش همه رو ببندن
    • محمد رضا IR ۲۰:۴۴ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۵
      0 0
      پاسخ
      استعمال دخانیات و قلیان حرام است این را بفهمیم
    • IR ۲۰:۵۷ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۵
      0 0
      پاسخ
      جریمه چند صد میلیونی بشن بهتره
    • وحید IR ۲۱:۰۱ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۵
      0 0
      پاسخ
      اختلاس کرده بودن چند میلیارد بود
    • علی IR ۲۱:۵۲ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۵
      0 0
      پاسخ
      الان کلا تمام مشکلات استان و شهرستان تبریز و بخش خسروشاه حل شد!!!!!! التماس تفکر
    • محمد IR ۰۰:۵۱ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۶
      11 5
      پاسخ
      برخورد ها جدی و قاطع نیست متخلف بعد چند روز مجددا به فعالیت های خود ادامه خواهد داد
    • ناشناس IR ۰۳:۲۲ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۶
      8 5
      پاسخ
      کافه ها جایی هست وقتی جوانان می خواهند یه جایی قرار مرار بزارند میزارند ویه نوشیدنی به قیمت ۱۰ برابر داده میشه مردم اصلا به جون هم افتاده اند با این قیمتهای گران قیمت ۵۵۸
    • AT ۰۴:۳۵ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۶
      8 3
      پاسخ
      والا اونایی که تو کاره جشن و عروسی فلان هستن دیگه شورشو درآوردن درآمد خوبی هم دارن واسه خودشون شدن مافیا هر کاری هم دلشون میخواد انجام میدن
    • سیما IR ۱۳:۴۵ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۶
      6 3
      پاسخ
      واقعا دمتون گرم پلیس یه عده شورشو درآوردن
    • IR ۰۰:۴۷ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۷
      5 0
      پاسخ
      کافه ها بد نیستند عدم نظارت و آزادی باعث این چنین کارهایی شده اگر نظارت کنند و داخل شهر هم مختلط مجوز بدن باعث این چنین قیمت های کذایی نمیشن با توجه به راحت بودن دو تا دوست در جامعه کافه بهترین گزینه در ایران می باشد . اگر گزینه بهتری از کافه برای سرگرمی، تفریح و ... هست چنتا نام ببرین برن اونجا
    • IR ۰۶:۳۶ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۷
      1 5
      پاسخ
      ای کاش همشون روببندن دیگه بازم نکنن
    • IR ۱۱:۴۴ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۷
      3 2
      پاسخ
      متاسفانه الان کافه ها شده محل فساد ، باید نظارت روی کافه ها داشته باشند

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها