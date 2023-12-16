پلمب یک کافه هنجارشکن در تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ یدالله جهان‌آرا در گفت‌وگو با خبرنگاران، اظهار کرد: هنجارشکنی‌های انجام‌شده مانند برگزاری مراسم مختلط همراه با رقص و پایکوبی، کشف حجاب گسترده، اجرای صحنه‌ای موسیقی غیرمجاز و بدون مجوز در واحد صنفی کافه‌ای در تبریز و انتشار آن در فضای مجازی، ضمن جریحه‌دار کردن عفت عمومی، موجب نارضایتی مردم شده بود.

وی ادامه داد: رسیدگی به این موضوع در دستور کار مأموران پلیس انتظامی بخش خسروشاه قرار گرفت.

جهان‌آرا اضافه کرد: مأموران انتظامی بخش خسروشاه پس از حضور در محل و بازدید از واحد صنفی، موارد اعلامی را تأیید و هنجارشکنی گسترده را دیدند و اخطاریه پلمب را صادر کردند. در نهایت، این مکان صنفی با رعایت ضوابط و مقررات پلمب شد.