۱۱ آذر ۱۳۸۶، ۸:۱۱

تبریز دیشب دوبار لرزید

تبریز - خبرگزاری مهر: شامگاه گذشته دو زلزله پیاپی به فاصله 23 دقیقه شهر تبریز و اطراف آن را لرزاند.

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، این زلزله ها در ساعات 21 و 52 دقیقه به قدرت 9/3ریشتر و 22 و 15 دقیقه به قدرت 6/4 ریشتر به وقوع پیوستند.

مرکز زلزله نگاری شمال غرب کشور مستقر در تبریز کانون این زلزله ها را منطقه خواجه ( خوجا) اعلام کرد.

در این زلزله ها علاوه بر شهر تبریز شهرهای اهر و بستان آباد نیز لرزیدند.

به دلیل صدای وحشتناک و تکانهای طولی در هنگام وقوع زلزله ترس بسیاری بر شهر و شهروندان این کلانشهر حاکم شد به نحوی که بسیاری از آنها تا صبح در خیابان خوابیدند.

بنابر اخبار دریافتی خوشبختانه این زلزله هیچ گونه خسارت جانی نداشته است.

