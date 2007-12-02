به گزارش خبرنگار مهر، "تهران امروز" در صفحه تلویزیون می‌پردازد به موسیقی متن مجموعه "جواهری در قصر" و مطلبی درباره مجموعه "میدل مارچ". راپورت هفته، مطلبی درباره جشنواره کانونهای نمایش، نگاهی به نمایش "هملت به روایت تارکوفسکی" و سالروز درگذشت الکساندر دوما پدر در صفحه تئاتر و مراسم سالگرد مرحوم بابک بیات، پاسخ به احداث مترو در محوطه تئاتر شهر و چند خبر کوتاه در صفحه پایانی کار را تمام می کند.

* در اطلاعیه‌ای در پاسخ به واکنشها نسبت به احداث ایستگاه مترو در محوطه تئاتر شهر آمده : "این ایستگاه بدون هیچ برآمدگی و مزاحمت برای تئاتر شهر خواهد بود. در طرح ایستگاه از زمین مورد نظر محدوده‌ای به مساحت حداکثر 200 متر مربع بدون هیچ برآمدگی از سطح زمین جهت استفاده به عنوان ورودی اصلی ایستگاه چهارراه ولیعصر مد نظر قرار گرفته که مسافران پس از ورود با آسانسور و پله برقی و پله ثابت به سمت سالن فروش بلیت هدایت می‌شوند."

شعر آئینی در گفتگو با محمود شاهرخی و گپی با فرهاد ناظرزاده کرمانی نمایشنامه‌نویس در صفحه دوم فرهنگ و هنر و اعتراض هنرمندان و مدیران تئاتر به شرکت مترو تهران، آغاز ساخت دکورهای جدید مجموعه "مختارنامه" داود میرباقری، آخرین فرصت برای عکاسان و طراحان پوستر فیلم و ادامه اعتصاب فیلمنامه‌نویسان آمریکا در صفحه پایانی "ایران" مورد توجه قرار گرفته است.

"همشهری" در صفحه تئاتر می‌پردازد به گفتگو با ناصر حسینی مهر کارگردان نمایش "اتاق شماره6". پرواز سیمرغ‌ها در صحن مجلس و نگاهی به فیلم "رفیق بد" در صفحه سینما، گفتگو با سیما تیرانداز بازیگر مجموعه "حلقه سبز"، گپی با بازیگر لبنانی "مدار صفر درجه" و نقدی بر "چارخونه" در صفحه تلویزیون و افتتاح نمونه خصوصی نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، پیش‌فروش بلیت جشنواره موسیقی و اخبار کوتاه از حسین یاری، ابوالحسن داودی و ... در صفحه ادب و هنر آمده است.

* سیما تیرانداز در بخشی از گفتگوی خود عنوان کرده: "در بازیگری فکر می‌کنم شانس و اقبال خیلی اهمیت دارد. من هم شاید در تمام طول مدت کاری‌ام خیلی خوش شانس نبوده‌ام و به تعبیر بعضی‌ها در این یکی دو سال اخیر شانس به من رو آورده که چند کار خوب را پشت سر هم تجربه کرده و جایزه گرفته‌ام. بردن جایزه برای بازیگر خیلی خوشحال‌کننده است، اما به همان اندازه ناماندگار و بی‌دوام است."

"جام جم" در صفحه رسانه می‌پردازد به ساخت تله فیلم "زمزمه‌های وجود" مصطفی ولی عبدی، پخش تله فیلم "تله روباه" علیرضا اسحاقی، پایان ساخت انیمیشن "سیاره 51". نگاهی به کارنامه سینمایی کیومرث پوراحمد، نقدی بر "رفیق بد" و نگاهی به "گانگستر آمریکایی" رایدلی اسکات در صفحه سینما و نگاهی به دو برنامه رادیویی و درباره تله فیلم "آخرین آواز سندباد" آرش معیریان در صفحه بخوانید و ببینید منعکس شده است.

* در نقد "رفیق بد" آمده: "امتیاز و حسن ویژه کارهای طهماسب / جبلی به جنبه اخلاقی و پاستوریزه بودن گفتار کاراکترهای فیلم‌های این دو نفر ارتباط دارد. برخلاف کمدی‌های دیگر که شخصیت‌ها در آن از اغلب اصطلاحات و الفاظ غیربهداشتی مانند نقل و نبات بهره می‌برند، این تیم هنری جنبه سلامت گفتاری را در فیلم‌هایشان رعایت می‌کنند. در این بحبوحه بیماری گفتاری / زبانی که مانند آفت در جامعه ساری و جاری است، همین وجه جای تقدیر دارد."

"اعتماد ملی" در صفحه ادب و هنر می‌پردازد به احتمال تمدید کنسرت گروه عارف، اعتراض هنرمندان به ساخت و ساز جدید در تئاتر شهر، یادداشت تجسمی و تازه‌ها. "حیات نو" در صفحه فرهنگ و اندیشه می‌پردازد به گفتگو با رضا سیدحسینی مترجم و چند خبر کوتاه. واکنش‌ها به ساخت و ساز مترو در محوطه تئاتر شهر، گزارش مراسم بزرگداشت بابک بیات و اخبار کوتاه از تام کروز و جودی فاستر در صفحه پایانی آمده است.

"اعتماد" در صفحه سینما می‌پردازد به حاشیه و متن "فرزند صبح"، یادداشتی از محمدرضا شریفی‌نیا و اخبار کوتاه از سینمای ایران. گفتگو با امیرعلی قاسمی گرافیست، درباره نمایشگاه "رادیکال طراحی"، گپی با ایران درودی و دو خبر کوتاه در صفحه تجسمی و اعتراض فرقه‌های کاتولیک به اکران فیلم "قطب‌نمای طلایی"، مخالفت با احداث مترو در تئاتر شهر و معرفی پی‌یر پائولو پازولینی به عنوان چهره روز در صفحه پایانی مورد توجه قرار گرفته است.

* شریفی‌نیا در بخشی از یادداشت خود آورده: "در مورد حضورم در این پروژه ابتدا صحبتی شد در مورد نقش سیداحمدآقا خمینی و به من گفتند خانواده ایشان علاقمند هستند که من این نقش را بازی کنم. این قضیه را خود حاج حسن آقا خمینی پسر ایشان مطرح کرده بودند و به هر حال انتخاب ایشان بود که من نقش پدرشان را در این فیلم ایفا کنم. من هم به خاطر احترام به خانواده امام و ایشان خارج از مسائل حرفه‌ای و کاری این نقش را پذیرفتم."

"جوان" در صفحه سینما تئاتر می پردازد به نقد فیلم "توفیق اجباری"، گزارشی از وضعیت تعزیه به بهانه برگزاری جشنواره تئاتر رضوی و توضیحات دیرهنگام جمیل رستمی درباره انتخاب "ژانی گه ل" به عنوان نماینده عراق در اسکار. اظهار نظرها درباره وضعیت جدید تئاتر شهر، معرفی برگزیدگان ادبیات کودک و نوجوان، صد فیلمساز زن در جشنواره کوثر و برنامه‌سازی مستمر برای معرفی مفاخر ایران به جهان در صفحه پایانی منعکس شده است.