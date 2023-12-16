  1. استانها
  2. کرمان
۲۵ آذر ۱۴۰۲، ۱۴:۴۷

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان زرند:

زرند میزبان جشنواره ملی هنر دینی تبار می شود

زرند میزبان جشنواره ملی هنر دینی تبار می شود

کرمان- سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان زرند با اشاره به اینکه این شهرستان میزبان جشنواره ملی هنر دینی تبار می شود، گفت: هنرمندان در برگزاری این جشنواره مشارکت داشته باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، نشست هماهنگی و برگزاری جشنواره ملی هنر دینی تبار صبح شنبه در محل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان زرند برگزار شد.

حمید گلستانی سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان زرند در این جلسه بیان کرد: هدف از برگزاری جشنواره هنر دینی تبار، هویت بخشی به خانواده ایرانی-اسلامی است.

وی ادامه داد: همچنین تلاش در جهت کاهش آسیب‌های اجتماعی و … از دیگر اهداف برگزاری جشنواره ملی هنر دینی تبار محسوب می‌شود.

گلستانی اظهار کرد: این جشنواره در بخش‌های عکس، پوستر، موشن گرافی، اینوگرافی، نمایش خیابانی، فیلم کوتاه، نقاشی و کاردستی برگزار می‌شود.

یادآوری می‌شود: جشنواره ملی هنر دینی تبار با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری و فرمانداری زرند برگزار خواهد شد.

کد مطلب 5968106

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها