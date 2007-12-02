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۱۱ آذر ۱۳۸۶، ۸:۵۱

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

خبرگزاری مهر - گروه بین الملل : عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون به نقل از خبرگزاری ها به شرح زیر است.

- امروز انتخابات پارلمان(دوما) در روسیه و همه پرسی اصلاحات قانون اساسی در ونزوئلا برگزار می شود.

- ارتش ترکیه اعلام کرد در حمله هوایی و توپخانه شب گذشته به مواضع کردهای جدایی طلب "پ ک ک" در شمال عراق تلفات سنگینی بر آنها وارد کرد.

- آمارها حاکی از کاهش تعداد کشته های عراقی در ماه گذشته میلادی به 718 نفر است که پایین ترین رقم از سال 2006 تا کنون محسوب می شود.

- دادگاه عالی آمریکا روز چهارشنبه درباره این موضوع که به زندانیان گوانتانامو اجازه طرح شکایت در دادگاه های غیرنظامی داده شود، تصمیم گیری خواهد کرد.

- "آنجلا مرکل"، صدراعظم آلمان از نحوه برگزاری انتخابات پارلمانی امروز در روسیه و تعداد اندک ناظران انتخاباتی خارجی ابراز تاسف کرد.

- شورای متحد ملی گرجستان متشکل از 9 حزب مخالف اعلام کردند یکی از اعضای این شورا روز گذشته ربوده شده و مورد ضرب و شتم قرار گرفته است.

- ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در ریاض با عبدالله بن عبدالعزیز پادشاه عربستان دیدار کرد.

کد مطلب 596812

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