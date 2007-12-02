نمایشگاه بین المللی کتب کاربردی و دانشگاهی امروز آغاز می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری نمایشگاه، امروز یازدهم آذرماه پنجمین نمایشگاه بین المللی کتب کاربردی و دانشگاهی با حضور 500 ناشر بین المللی از 60 کشور جهان و با بیش از 60 هزار عنوان کتاب گشایش می یابد.

یکی از ویژگیهای پنجمین نمایشگاه بین المللی کتب کاربردی و دانشگاهی، امکان ثبت سفارش کتاب در طول برگزاری نمایشگاه و عرضه کتابهای فارسی و عربی علاوه بر کتابهای لاتین است.

اگرچه فضای نمایشگاه نسبت به دوره گذشته دو برابر افزایش یافته و در مساحتی بیش از شش هزار متر مربع برگزار می شود اما استقبال ناشران باعث شده تا برگزارکنندگان نمایشگاه با کمبود فضا مواجه شوند.

نکته دیگر اینکه 78 درصد از 60 هزار عنوان کتابهای لاتین پنجمین نمایشگاه بین المللی کاربردی و دانشگاهی در سالهای 2005 به بعد منتشر شده اند.

هدف این نمایشگاه تامین کتابهای مورد نیاز دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی است. البته تعدادی از کتابهای پایه نیز در این نمایشگاه عرضه می شود که مورد نیاز دانشجویان است؛ ضمن اینکه تمام کتابهای این نمایشگاه با 15 درصد تخفیف فروخته می شود.

علاقه مندان به کتب کاربردی و دانشگاهی می توانند به سایت نمایشگاه به نشانی www.Anjomannasheran.com مراجعه و اطلاعات مربوط به 50 هزار عنوان کتاب را دریافت کنند.

این نمایشگاه از ساعت 9 صبح امروز در مرکز آفرینشهای فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان واقع در خیابان حجاب برگزار می شود.