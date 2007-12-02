2/5 میلیون نفر در کشور مشغول کارهای دستی و هنری هستند

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، حسین عباس زاده شب گذشته در پیش همایش "گنجینه های از یاد رفته" خراسان جنوبی با بیان اینکه پژوهش و تحقیق لازمه خودشناسی است، افزود: رسالت سازمان میراث فرهنگی شناساندن فرهنگ و تمدن ایران در گذشته، حال و آینده به جوانان امروز می باشد .

وی 98 درصد استقبال در بخش صنایع دستی از سوی بانوان دانست و اظهار داشت: توجه به هنر توجه به اشتغال بانوان است .

عباس زاده از برگزاری 85 دوره آموزشی طی شش ماهه سال جاری در بخش صنایع دستی این استان خبرداد و خاطرنشان کرد: بیش از هزار هنرآموز به طور رایگان این دوره ها را فرا گرفته اند .

وی با اشاره به اینکه تا کنون 256 رشته صنایع دستی در کشور شناخته شده است، تصریح کرد: حدود 40 رشته این صنایع در خراسان جنوبی می باشد .

رئیس سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی خراسان جنوبی با اشاره به توانایی رسیدن محصولات صنایع دستی به 40 درصد از سهم صادرات کشور گفت: متأسفانه هم اکنون به بازارهای داخلی کشور توجهی نمی شود با وجودی اینکه این بازار از اولویت ها می باشد.

عباس زاده خاطر نشان کرد: هم اکنون به دلیل پیشرفت های تکنولوژی و درگیر شدن انسان امروزی با مشخصه های زندگی این آثار و صنایع پیشینیان ما از یاد رفته است .

دبیر فرهنگستان هنر ایران نیز در این مراسم با بیان این که دنیا به دلیل خستگی از آثار تکنولوژی به سمت اثرهای تنوع بخش در زندگی میرود، افزود: هم اکنون کشورهایی مانند چین و هند با فعالیت در صنایع دستی خود بازار خوبی را در این حوزه در دنیا دارند .

بهمن نامدار مطلق ادامه داد: ایران در حوزه صنایع دستی یک قدرت بالقوه در دنیاست که می تواند با حمایت بیشتر از این آثار، در جهان حرفهایی زیادی برای گفتن داشته باشد .

وی با ابراز تاسف از اینکه آثار صنایع دستی ایران در کتاب های تاریخی دنیا جایگاه خاصی ندارد، تصریح کرد: دلیل این امر این است که ما ایرانی ها برای تاریخ خود کمترین ارزش را قائل هستیم .

نامدار مطلق اضافه کرد: در جهت شناساندن آثار صنایع دستی در کشور، فعالیت هایی از قبیل پژوهش در مکاتب هرات، تبریز، اصفهان را انجام دادیم که در سال آینده مکتب شیراز نیز مورد پژوهش قرار می گیرد .