کتابخوانان و کتابداران برتر تجلیل شدند / دوره طلایی کتابخانه ها نزدیک است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین صفار هرندی در سخنانی در این مراسم گفت : کتاب در جمهوری اسلامی اعتبار ویژه ای دارد و ما کتاب را تمثیلی از کتاب بزرگ هستی می دانیم .

برای ترغیب بچه ها به کتابخوانی باید کتاب های مصور بیشتری را به کتابخانه ها برد

وزیر ارشاد تقدیر از کتابخوانان برتر را از برنامه های از پیش اندیشیده این وزارتخانه برشمرد و خطاب به کتابداران گفت : کتابخوانی را باید به صورت سنتی پسندیده ترویج کنید و باید بنای توسعه کتابخوانی را به عنفوان شکل گیری شخصیت بچه هایمان ببرید. به همین جهت باید کتابهایی را که می تواند بچه ها را با کتاب دوست کند به کتابخانه ها برد و اعتبار کتاب کودک را با کتاب بزرگسال همسنگ قرار دهیم.

دوره طلایی کتابخانه ها به سال های 71 تا 76 بر می گردد

منصور واعظی دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی کشور نیز در این مراسم با اشاره به اقداماتی که در دوره های پیش در این حوزه صورت گرفته است، گفت : در گذشته کارهای بسیار ارزشمندی در کتابخانه های عمومی صورت گرفته و آنچه که ما الان داریم ناشی از تلاشهای ارزنده ای است که دوستان قبلی انجام داده اند اما باید گفت که کتابخانه های عمومی در ایران یک دوره طلایی داشته اند و آن از سال 71 تا 76 و در زمان آقایان میرسلیم و لاریجانی بوده است و امیدوارم در آینده نیز که کسانی بعد از ما مسئولیت این نهاد را بر عهده خواهند گرفت چنین دوره ای را تجربه کنند.

وی با اشاره به وعده های رئیس جمهور، وزیر ارشاد و سایر افراد بدنه دولت نهم در خصوص کمک به بهبود وضعیت کتابخانه های عمومی، افزود : من امیدوارم که دوره جدید نیز نقطه عطف جدیدی در این مسئله مهم (کتابخانه های عمومی) که رکنی از فرهنگ عمومی کشور است باشد.

هدف ما توسعه فرهنگ مطالعه مفید است

دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی کشور با اشاره به برنامه 5/2 ساله خود برای ارتقاء این نهاد گفت : ما در دوره جدید هدف روشنی را طراحی کرده ایم که بلندتر از آن دوره طلایی است و آن "توسعه فرهنگ مطالعه مفید" است. ما در امر کتابخوانی جزو کشورهای رده دوم به حساب می آییم، اما اگر کتابخوانی را توسعه دهیم با تعدادی از کشورهای غربی و برخی کشورهای شرقی همتراز خواهیم شد.

واعظی افزود : ما به دنبال ارتقاء و توسعه فرهنگ مطالعه مفید هستیم، هر چند که این هدف تنها مربوط به نهاد ( کتابخانه های عمومی) نیست و دستگاههای دیگر باید نقش ایفا کنند.

کتابخانه سازی در ایران سنتی است

وی با اشاره به ارکان 6 گانه برنامه 5/2 ساله ای که او با هدف ارتقای نهاد کتابخانه های عمومی در 11 فصل تدوین کرده و به امضای هیئت امنای این نهاد نیز رسیده است، گفت : یکی از این ارکان مسئله کتابخانه و کتابخانه سازی است که تا کنون شکل سنتی داشته است اما ما دیگر نمی خواهیم کتابخانه ای ساخته شود که توجهی به اهداف نهاد و نظام توسعه علمی کشور نداشته باشد.

واعظی افزود : امروزه سه نوع کتابخانه در کشور در حال ساخت است، یکی کتابخانه های مرکز استان، دوم کتابخانه های مرکز شهرستان و سوم کتابخانه هایی که ما اسم آنها را کتابخانه استاندارد گذاشته ایم که الگویی برای دیگر کتابخانه ها است.

وی گفت : ما به دنبال این هستیم که منزلت اجتماعی کتابدارانمان را بالاتر ببریم و کتابدار را به مشاوری امین برای اعضاء کتابخانه ها تبدیل کنیم. البته کتابدارانمان مشکلاتی هم دارند که بخشی از آن حل شده و بخش دیگر نیز قابل حل است. ما به دنبال این هستیم که اعضای خانواده ها اعم از پدربزرگها، مادربزرگها، مادران و سایر افراد را عضو کتابخانه های عمومی کنیم.

ردیف بودجه متمرکز نهاد استانی شده است

دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی کشور همچنین از استانی شدن ردیف بودجه ای متمرکز این نهاد خبر داد و گفت : در عین حال اختیارات و وظایف مدیران استانی را ارتقاء داده ایم و آنها از این پس می توانند با سایر مسئولان استانی تفاهم نامه امضاء کنند.

در ادامه این مراسم از 63 نفر از کتابداران، فرمانداران، استانداران، شهرداران، مدیران امور کتابخانه های عمومی کشور، کتابداران برتر کشور، دبیران انجمنهای نمونه استان و شهرستان و چندین کتابخانه ساز نمونه به ترتیب زیر تقدیر به عمل آمد.

کتابخوانان برتر کشوری

الف) گروه کودکان و نوجوانان

1- علیرضا احمدی از استان بوشهر شهرستان کاکی کتابخانه ولی عصر (عج) ؛2- نرگس حیدری از استان چهار محال و بختیاری شهرستان شهرکرد کتابخانه فردوسی؛ 3- فاطمه رحیمی از استان همدان شهرستان همدان کتابخانه اعتمادیه همدان؛ 4- نارون ایزدی از استان خراسان شمالی شهرستان بجنورد کتابخانه آیت الله میرزا حسن بجنوردی ؛ 5- الهام مشهدی فراهانی از استان مرکزی شهرستان اراک کتابخانه شهدای زراستوند.

ب ) گروه جوان

1-مصطفی دهقان از استان سمنان شهرستان سمنان کتابخانه کومش؛ 2- ندا عبدیان از استان تهران، شهرستان شهر ری، کتابخانه حسن آباد فشافویه؛ 3- میعاد مهدی صفری از استان ایلام، شهرستان ایلام، کتابخانه شماره 2؛ 4- غلامعلی طهماسبی از استان مازندران، شهرستان بهشهر، کتابخانه شماره 2 بهشهر؛ 5- فاطمه کاظمی (روشندل) از استان قم شهرستان قم کتابخانه نابینایان آیت الله خامنه ای.

ج) گروه بزرگسالان

1- دانش عباسی شهنی از استان خوزستان، شهرستان مسجد سلیمان، کتابخانه ارشاد مسجد سلیمان؛ 2- فاطمه صابری از استان کرمان، شهرستان کرمان، کتابخانه مرکزی کرمان؛ 3- ذبیح الله شاه محمدی از استان زنجان، شهرستان زنجان، کتابخانه سهروردی؛ 4- دکتر کشواد سیاهپور از استان کهکیلویه و بویر احمد، شهرستان یاسوج، کتابخانه امام خمینی (ره)؛ 5- رضا کریم مجاور از استان آذربایجان غربی، شهرستان بوکان،‌کتابخانه مجتمع بوکان.

ب) کتابداران نمونه کشوری

1- ناصر میر بلوکی از استان یزد، شهرستان مهریز، کتابخانه مجتمع فرهنگی هنر مهریز؛2- محبوبه میر احمدی از استان سمنان، شهرستان دامغان، کتابخانه شماره یک دامغان؛3- جمشید چایانی از استان همدان، شهرستان کبودرآهنگ، کتابخانه کبودرآهنگ؛4- مریم نوری از استان سیستان و بلوچستان، شهرستان زاهدان، کتابخانه امام حسین (ع)؛5- خالد یوسفی از استان آذربایجان غربی، شهرستان بوکان، کتابخانه استاد حقیقی؛6- فریبا زرفشانی از استان اصفهان، شهرستان اصفهان، کتابخانه شماره 3 صائب؛7- تقی گلچوبی فیروزجانی از استان مازندران، شهرستان بابل، کتابخانه بابل؛8- زهره شاه رحمانی از استان کرمان، شهرستان بردسیر، سرپرست کتابخانه های شهرستان بردسیر؛9- پروین جلال زایی از استان خراسان رضوی، شهرستان مشهد، کتابخانه هجرت؛10-مهشید مجتهد زاده از استان فارس، شهرستان شیراز، کتابخانه شهید دستغیب؛11- علیرضا مجاهدی راد از استان گلستان، کتابخانه کلاله؛12- مریم جواهری از استان اردبیل، شهرستان اردبیل، کتابخانه شیخ صفی؛13- فروزان مهران پور از استان خوزستان، شهرستان دزفول، سرپرست اداره کتابخانه های دزفول؛14- منیژه افشار بهبهانی از استان تهران، شهرستان تهران، کتابخانه رسالت؛15- حاجی باقرزاده از استان آذربایجان شرقی، شهرستان بناب، کتابخانه شماره 2 بناب

ج: کتابدار بسیجی نمونه

1- رمضانعلی حسنلو از استان زنجان، شهرستان زنجان، کتابخانه عمومی روزبه؛2- مطهره رجبی از استان کرمان، شهرستان کرمان، کتابخانه عمومی شهداء؛3- علی عربی از استان مرکزی، شهرستان خمین، کتابخانه عمومی شهید بهشتی؛ 4-محمد عبدالله علیایی از استان کردستان، شهرستان سنندج، کتابخانه عمومی آویهنگ؛5- عبدالناصر سپاهی از استان سیستان و بلوچستان، شهرستان سراوان، کتابخانه عمومی جالق

د : خیرین

1- رضا قائمی، نماینده خانواده مرحوم حاج احمد مهدوی از شهرستان زنجان؛2- خیر آقای دکتر محمد جوادی محمد آبادی (ساکن کشور آمریکا) از شهرستان یزد؛3- خیر غلامحسین کریم پور فرد از شهرستان بیرجند؛4- خانواده شهید اکبر صفری زاده؛5- محمود عابدی مدیر عامل شرکت عمران و مسکن به عنوان بانی خیر ( از فولاد شهر اصفهان)

ه) شهرداری های نمونه‌

1- شهردار اراک از استان مرکزی، علی اکبر کریمی؛2- شهردار ساری از استان مازندران، سید علی حجازی؛3- شهردار شهر جدید هشتگرد از استان تهران، محمد ابراهیم خلیلی؛ 4- شهردار ارومیه از استان آذربایجان غربی، ابراهیم بازیان؛ 5- شهردار میبد از استان یزد، محمد حسین دهقانی؛ 6- سرپرست شهرداری میانه از استان‌ آذربایجان شرقی، مجید خان محمدی

و) انجمن های نمونه استانی

1- رتبه اول کشور، انجمن کتابخانه های عمومی استان مرکزی؛2- رتبه دوم کشور انجمن کتابخانه های عمومی استان مازندران؛3- رتبه سوم کشور، انجمن کتابخانه های عمومی استان کهکیلویه و بویر احمد.

ز) انجمن برتر شهرستان

1- انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان شازند از استان مرکزی؛2- انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان ساری از استان مازندران؛3- انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان بافق از استان یزد؛4- انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان زرند از استان کرمان؛5- انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان پارس آباد از استان اردبیل؛ 6- انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان آباده از استان فارس؛7- انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان زنجان