بازنگری در روشهای تدریس می تواند دانش آموزان را به مطالعه علاقمند کند

به گزارش خبرگزاری مهر، صبح امروز مدیران روابط عمومی ستادی و استانهای وزارت آموزش و پرورش ضمن بازدید از کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران با علی اکبر اشعری رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی دیدار کردند.

در این دیدار مشاور فرهنگی رئیس جمهور با تاکید بر اینکه کلیه دستگاه های فرهنگی و علمی کشور باید درصدد ایفا کردن نقشی موثر در پیشرفت علمی کشور باشند، یکی از راه های بالا بردن سرانه مطالعه در کشور را برنامه ریزی برای علاقمند کردن دانش آموزان به مطالعه کتب غیردرسی دانست و گفت: سیستم آموزشی در مدارس ما باید به گونه ای تغییر یابد که حل مجهولات برعهده خود دانش آموز گذاشته شود اما درحال حاضر در کلاسهای ما این اتفاق رخ نمی دهد و به جای آن دانش آموزان مجبور به خواندن چند باره دروس خود هستند که این شیوه درس خواندن منجر به تبدیل شدن اغلب دروس به متونی خسته کننده برای دانش آموزان شده است.

اشعری در ادامه سخنان خود با تاکید بر لزوم علاقمند ساختن افراد به مطالعه از دوران ابتدایی خاطرنشان کرد: با بازنگری روشهای تدریس باید به گونه ای عمل کنیم که کتاب تبدیل به پنجره ای برای ورود دانش آموز به دنیای جدید شود.

رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی به مشکلات بودجه ای وزارت آموزش و پرورش و تبعات نامناسب وابستگی این وزارتخانه به بودجه های دولتی اشاره کرد و خواستار توجه بیشتر به منابع مردمی و غیردولتی موجود برای پیشبرد برنامه های این وزارتخانه شد.