۵۰ درصد مرغ مورد نیاز قم در استان تولید می شود

حسین علی بیگی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: موضوع تنظیم بازار کالاهای اساسی در اسفند سال ۱۴۰۰ به جهاد کشاورزی سپرده شده که در گذشته مأموریت‌های ما تنها در زمینه تولید محصولات کشاورزی بوده و سازمان جهاد کشاورزی استان قم در حال حاضر بر تأمین، کنترل و گرانی بازار نظارت می‌کند.

علی بیگی در خصوص گرانی گوشت قرمز بیان کرد: در خصوص گوشت قرمز در سالیان قبل وضعیت به گونه‌ای بود که با افزایش ظرفیت و تقاضای بازار مواجه بودیم، اما امروز عرضه با تقاضا مطابقت ندارد و همین دلیل باعث افزایش قیمت دام زنده و گوشت قرمز شده است.

معاون توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان قم افزود: امروز هزار و ۲۰۰ رأس کشتار در قم داریم که این تعداد کم است و به همین دلیل قیمت‌ها بالا رفته است و خشکسالی‌ها، افزایش قیمت نهاده‌های دامی از علل کاهش تولید دام زنده و افزایش قیمت گوشت قرمز شده است.

وی با بیان اینکه سیاست دولت آن است که با ورود گوشت گرم از کشورهای مختلف قیمت کاهش یابد افزود: مردم باید با گوشت بسته بندی شده آشتی کنند، چرا که عادت مردم ایران این است که از قصابی‌ها و به صورت لاشه‌ای گوشت خریداری کنند.

قیمت گوشت وارداتی ۳۵۰ تا ۳۷۰ هزار تومان است

علی بیگی افزود: قیمت گوشت وارداتی ۳۵۰ تا ۳۷۰ هزار تومان است که این قیمت توسط دولت تعیین شده است.

معاون توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان قم عنوان کرد: از هفته قبل بنا بر تصویب ستاد تنظیم بازار استان قم، قیمت دام و قیمت گوشت قرمز بر اساس کارشناسی به واحدهای قصابی و توزیع گوشت اعلام می‌شود و این اعلام قیمت‌ها به صورت هفتگی خواهد بود.

وی بیان کرد: برنامه ریزی هایی در زمینه افزایش میزان دام زنده در استان قم صورت گرفته است که در این راستا نژادهایی که با شرایط آب و هوایی قم سازگار هستند؛ باید تقویت شود تا بتوان ظرفیت تولید را افزایش دهیم.

۵۰ درصد مرغ مورد نیاز قم در خود استان تأمین می‌شود

علی بیگی اضافه کرد: ۵۰ درصد مرغ مورد نیاز قم در خود استان تأمین می‌شود که قیمت حداکثری آن ۸۳ هزار و ۵۰۰ تومان است و مرغی که از خارج استان می‌آید تا هر کیلو ۹۵ هزار تومان نیز به فروش می‌رسد؛ چرا که هزینه حمل و نقل هم بر آن افزوده می‌شود.

معاون توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان قم گفت: قیمت تخم مرغ هر کیلو ۵۹ هزار ۵۰۰ تومان است و قم در این زمینه ظرفیت تولیدهای خوبی دارد و اولویت توزیع تولید کنندگان نیز برای استان قم اعلام کرده‌ایم.

قیمت گوجه فرنگی در قم این هفته نزولی خواهد شد

وی در خصوص گرانی قیمت گوجه فرنگی گفت: گوجه فرنگی تره بار خارج از فصل است که استان‌های خاصی تولید دارند که متأسفانه امسال برخی از استان‌ها دچار بارندگی شدید شدند و به همین دلیل خسارت‌هایی دیدند و همین موضوع موجب شد تا با کمبود این محصول در کل کشور مواجه باشیم و قیمت‌ها افزایش یابد.

علی بیگی ادامه داد: اقدامات لازم برای واردات گوجه فرنگی از بوشهر و بهبهان به قم انجام شده که با ورود این محصولات به قم قیمت‌ها در این هفته نزولی خواهد شد.

وی در خصوص عملکرد نانوایی‌ها در استان قم نیز بیان کرد: همه واحدهای نانوایی ساعت کار مشخصی دارند که برای نانوایی‌های سنگک ۶ صبح و مابقی ۶ و نیم صبح تعیین شده که اگر این موضوع رعایت نشود برخوردهای لازم با ان واحد صنفی صورت می‌گیرد.