به گزارش خبرنگار مهر، علی باستین صبح شنبه در نشست با مدیران میراث فرهنگی و گردشگری استان بوشهر اظهار کرد: با توجه به جایگاه تجاری شهر دبی در کشور امارات، تقاضاهای فراوانی برای مسافرت به این شهر وجود دارد و یکی مقصدهای پرتردد پروازی در منطقه است.

وی بیان کرد: بسیاری از بازرگانان، فعالان اقتصادی، گردشگران و فعالان علمی استان برای امور جاری خود نیازمند ارتباط مستمر با دبی هستند اما در حال حاضر پرواز بوشهر- دبی از برنامه پروازی کشور حذف شده بود.

باستین ادامه داد: متقاضیان هم استانی برای دسترسی به پرواز به کشور امارات، ناگزیر از مسافرت‌های جاده‌ای به استان‌های همجوار و یا پروازهای پر هزینه به تهران هستند.

وی افزود: با توجه به نیاز به برقراری پرواز بوشهر دبی و درخواست‌های مکرر فعالان اقتصادی، مجدداً تلاش‌های فراوانی برای احیای این خط پروازی انجام شد و با رایزنی‌های متعدد با شرکت‌های هواپیمایی و سرمایه گذاران بخش خصوصی، بالاخره این خط هوایی احیا شده است.

باستین اهداف اصلی این خط را اقتصادی، تجاری و گردشگری عنوان کرد و گفت: رفاه شهروندان و پویا کردن مسیرهای بازرگانی و تجاری به طور قطع آثار و نتایج مطلوبی بر اقتصاد، اشتغال و رضایت‌مندی مردم خواهد داشت.



باستین افزود: بر اساس برنامه ریزی انجام شده و با نیازسنجی از متقاضیان، برای پرواز بوشهر دبی و بالعکس، روزهای جمعه و سه شنبه هر هفته انتخاب شده که اولین سفر، روز جمعه ۲۴ آذرماه انجام شد.

معاون اقتصادی استانداری با اشاره به تجربه ناموفق تلاش‌های پیشین و حذف خط هوایی بوشهر دبی پس از چند ماه فعالیت، افزود: از هم استانی‌های عزیز خواهش می‌کنم برای پرواز به کشور امارات از این خط پروازی استفاده کنند تا امکان استمرار این مسیر هوایی فراهم شده و این خدمت برای استان پایدار بماند.