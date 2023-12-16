سرقت از منازل در پوشش نظافتچی در البرز

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حمید هداوند گفت: به دنبال ارجاع متوالی چندین فقره سرقت طلاجات از منازل شهروندان بدون تخریب و بر جای ماندن آثار و مدرکی، رسیدگی به پرونده در دستورکار اکیپی از کارآگاهان زبده پلیس آگاهی استان البرز قرار گرفت.

وی افزود: در بررسی‌های تخصصی کارآگاهان مشخص شد که یک زن که به جهت نظافت منزل مالباختگان به خانه آنها رفت و آمد می‌کرد، عامل سرقت‌های به وقوع پیوسته است. بلافاصله با انجام اقدامات پلیسی مخفیگاه سارق شناسایی و با هماهنگی مقام قضائی نامبرده دستگیر شد.

فرمانده انتظامی استان البرز با اشاره به کشف مقادیر قابل توجه اموال مسروقه از مخفیگاه متهم بیان کرد: این سارق در تحقیقات تکمیلی پلیس به ارتکاب ۵۰ فقره سرقت طلاجات و اموال با ارزش از منازل مالباختگان با شیوه یاد شده اعتراف کرد.

سردار هداوند در پایان با اشاره به تشکیل پرونده و معرفی متهم به مرجع قضائی خاطرنشان کرد: شهروندان باید در نظر داشته باشند که به هیچ وجه نباید به افراد ناشناس اعتماد کرده و برای انجام امور خدماتی باید از مراکز مجاز و دارای مجوز استفاده کنند.