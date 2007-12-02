برای رانندگان تفاوتی میان خط عابر پیاده و دیگر نقاط خیابان وجود ندارد

دکتر زهرا یداللهی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: متاسفانه فرهنگ ترافیک و عبور و مرور در کشور به درستی نهادینه نشده است و مهمترین عامل در این زمینه پیشرفت سریع موضوعات ترافیک در کشور است.

وی افزود: اصولاً برای نهادینه شدن یک فرهنگ در جامعه باید قدم به قدم پیش رفت و با توجه به اینکه موضوعات ترافیک در کشور با سرعت قابل ملاحظه‌ای حرکت صعودی خود را طی نموده و سیر حرکتی نرمالی نداشته است، لذا برای نهادینه کردن قوانین آن در جامعه با مشکل روبرو هستیم.

دکتر یداللهی در ادامه تصریح کرد: یکی دیگر از عواملی که در ناامن شدن خطوط عابر پیاده بی تاثیر نبوده است عدم توجه کافی به سیستم تشویق و تنبیه توسط مجریان قانون است.

وی اضافه کرد: براساس تحقیقات روانشناسی عمل یک فرد زمانی تکرار می شود که تنبیه یا تشویق او در کوتاه ترین فاصله زمانی با عمل انجام گیرد و متاسفانه در برخی از جرایم رانندگی فرد بعد از گرفتن خلافی خودروی خود متوجه تخلفات می شود که تاثیری در فرد ایجاد نمی کند.

این روانپزشک اجتماعی ادامه داد: وقتی که فرد متخلف در حین تخلف تنبیه نشود تقلید از وی از سوی دیگر افراد جامعه امری بدیهی تلقی می شود و اندک اندک قانون در میان افراد جامعه مفهوم خود را از دست می دهد.

وی یکی از اساسی ترین عوامل در نا امنی خطوط عابر پیاده را عدم تنبیه خاطی عنوان کرد و خاطر نشان کرد: متاسفانه در حال حاضر برای اکثر رانندگان تفاوتی میان خط عابر پیاده و دیگر نقاط خیابان وجود ندارد و این مسئله در ذهن آنها نهادینه شده است و به عبارتی آنها این خط را نمی بینند. لذا اگر می خواهیم خطوط عابر پیاده امن شود باید رانندگان متوجه حضور آن در خیابان بشوند.

یداللهی افزود: پلیس باید در یک دوره زمانی به طور قاطع با این مسئله برخورد کند تا این قضیه برای رانندگان مهم گردد و با تکرار این عمل اندک اندک این فرهنگ را در جامعه تثبیت کنند.

وی با تاکید بر مسئله تحقیق و پژوهش به عنوان لازمه اصلی رفع اینگونه ناهنجاری ها گفت: برای نهادینه شدن یک قانون ابتدا باید با تحقیق و پژوهش بنیادی مسئله را ریشه یابی کرد و براساس همان تحقیقات قانون را به تصویب رساند، قانونی که از طریق پژوهش به منصه ظهور می رسد، مطمئناً قابل اجراست.