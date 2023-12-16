اعمال محدودیت ترافیکی تشییع پیکر شهدای گمنام در کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا خشنودی اظهار کرد: برابر اعلام شورای تبلیغات اسلامی و هماهنگیهای صورت گرفته مراسم عزاداری مردم استان کرمانشاه در قالب هیأتهای مذهبی فردا یکشنبه ۲۶ آذرماه در کرمانشاه برگزار میشود.
وی ادامه داد: این مراسم در طول خیابان مدرس، حدفاصل خیابان آیتالله کاشانی تا مسجد جامع برگزار خواهد میشود، لذا در این راستا تمام خیابانهای منتهی به شهید مدرس و آیتالله کاشانی از ساعت هفت صبح فردا توسط پلیس راهور زیرپوشش محدودیت ترافیکی قرار خواهد گرفت.
رئیس اداره آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور استان کرمانشاه تصریح کرد: از ساعت هفت صبح فردا ورود و توقف خودروها در طول خیابان مدرس و آیتالله کاشانی ممنوع است و خودروهای پارک شده در این مسیر توسط خودروبر به پارکینگ منتقل میشوند.
وی خاطرنشان کرد: شهروندان فردا در سالروز شهادت حضرت فاطمه (س) و شهدای گمنام سفرهای درون شهری خود را به مقصد خیابان شهید مدرس و آیتالله کاشانی مدیریت کنند و نهایت همکاری با پلیس راهور شهر کرمانشاه را داشته باشند.
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