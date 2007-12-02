40 دفتر خصوصی خدمات پستی در کردستان فعالیت دارند

کریم سعیدی در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج افزود: 40 دفتر خصوصی خدمات ارتباطی در استان کردستان کلیه خدمات اداره کل پست، مخابرات و پست بانک را به مردم استان ارائه می دهند.

وی ادامه داد: فروش دفترچه های دانشگاهها و مراکز آموزش عالی، پست پیشتاز، پشت سفارشی و خدمات مقطعی از مهمترین کارهای است که توسط دفاتر خدمات ارتباطی بخش خصوصی به مردم ارائه می شوند.

مدیر کل پست استان کردستان اظهار داشت: بنا به تصمیم مسئولان وزرات ارتباطات و فناوری قرار است که تعداد این دفاتر ارتباطی در استان کردستان به 172 دفتر افزایش یابد.

سعیدی خاطر نشان کرد: با اعلام از سوی رسانه های جمعی ثبت نام از افراد متقاضی شروع شده و تا چند روز آینده هم ادامه خواهد یافت و افراد واجد شرایط انتخاب و با دریافت تسهیلات بانکی نسبت به راه اندازی دفتر خدمات ارتباطی اقدام خواهند کرد.

وی در پایان یادآور شد: مهمترین برنامه ای که توسط شرکت پست استان و دفاتر خدمات ارتباطی در آینده نزدیک صورت خواهد گرفت توزیع کالابرگ های شهری مرحله سیزدهم است که در حال حاضر ما مشغول تهیه امکانات و تجهیزات مورد نیاز برای انجام هر چه بهتر این کار هستیم.