به گزارش خبرگزاری مهر، انسیه خزعلی در پاسخ به سوالی درباره حذف اختصاص یک درصد بودجه دستگاه‌ها برای امور «زنان و خانواده» در بودجه ۱۴۰۳، اظهار کرد: این بودجه حذف نشده است. ما در سال ۱۴۰۲ برای اولین بار اختصاص یک درصد از بودجه دستگاه‌ها به امور زنان و خانواده را در قانون بودجه آوردیم که حرکت بسیار خوبی بود که دولت انجام داد.

وی ادامه داد: امسال دولت چند بودجه «یک درصدی» را با هم ادغام کرده است؛ یعنی بودجه یک درصدی برای امور ایثارگران، بودجه یک درصدی برای امور بانوان و بودجه یک درصدی برای امور فرهنگی دستگاه‌ها را با هم ادغام کرده است. البته رییسجمهوری و معاون اول رییسجمهوری معتقد هستند که این بودجه باید به صورت مجزا دیده شود؛ امیدواریم که اصلاح شود.

معاون امور زنان و خانواده رییس جمهور در بخش دیگر سخنان خود درباره اجرای قانون جوانی جمعیت، توضیح داد: با توجه به اینکه مسئله جمعیت مربوط به ستاد ملی جمعیت است، اجرا یا عدم اجرای این قانون را باید به صورت دقیق از ستاد جمعیت پرسید چراکه این ستاد به صورت دقیق در این زمینه رصد داشته است اما ما نیز بر اساس ارتباط خود با سازمان‌های مختلف، از آنها می‌خواهیم که درصد اجرایی شدن قانون جوانی جمعیت را به ما گزارش دهند.

خزعلی تصریح کرد: بر اساس گزارشات سازمان‌ها می‌توان گفت که دورکاری زنان دارای فرزند زیر ۲ سال در تعدادی از سازمان‌ها اجرا می‌شود اما مرخصی زایمان بعضاً به خوبی اجرا نمی‌شود. البته از بانوان خواستیم اجرا نشدن مرخصی ۹ ماه زایمان و یا عدم پرداخت غرامت را به ما گزارش دهند.

وی افزود: آن طور که دلمان می‌خواهد و مطلوب قانون جوانی جمعیت است این امر اجرا نشده اما رو به پیشرفت است. در این یکی دو سال اخیر بسیار بیشتر از سال های قبل در حال اجراست.