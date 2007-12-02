مشکلات امروز سهمیه بندی بنزین نتیجه تصمیم گیری در اتاق دربسته است

مهندس حسین تیموری در گفتگو با خبرنگار مهر خاطرنشان کرد: در هیچ کجای دنیا سابقه ندارد که طرحی به این گستردگی را بدون هماهنگی با سایر سازمان ها و نهادهای درگیر با موضوع اتخاذ کنند و پس از اجرای آن و بروز مشکلات بسیارتوقع داشته باشند که دیگران مشکل را حل کنند .

وی ضمن انتقاد از میزان سهمیه های بنزین تخصیص داده شده به تاکسی ها تصریح کرد : فعالیت تاکسی های مختلف در شهر تهران از جنبه های مختلف متفاوت است و میزان سوخت تاکسی های گردشی ، خطی ، ویژه ، تلفنی و ... متفاوت از یکدیگر است ، ضمن آنکه انواع مختلف خودروهای تاکسی میزان مصرف متنوعی هم دارند.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی تهران افزود : طول مسیر حرکت ، میزان شیب ، نوع خودرو ، میزان ترافیک مسیر و ... از مواردی است که در میزان مصرف سوخت تاکسی ها تأثیر مستقیم دارد و منطقی به نظر نمی رسد که تاکسی که در مسیر فرودگاه کار می کند به همان اندازه تاکسی های گردشی سهمیه بنزین د اشته باشد .

تیموری در مورد تنوع سیستم سوخت تاکسی ها نیز یادآور شد : در ناوگان تاکسیرانی، تاکسی های LNG سوز، CNG سوز و یگانه سوز به صورت همزمان فعالیت می کنند که معلوم نیست مسئولان تبصره 13 و وزارت نفت با چه توجیهی برای همه در ابتدا سهمیه بنزین یکسان در نظر گرفتند و حالا در آستانه فصل سرما و بدون توجه به مشکلات خودروهای گازسوز در این فصل به یکباره تصمیم به کاهش سهمیه بنزین خودروهای تاکسی دوگانه سوز گرفته اند.

وی رسیدگی به مشکلات ناشی از سهمیه بندی بنزین را گرفتاری عمده سازمان تاکسیرانی دانست و تأکید کرد : مسئولان ذیربط هیچ نقشی را برای تاکسیرانی و حتی مدیریت شهری در این خصوص قائل نشدند و تنها ما مجبوریم به شکایات رانندگان تاکسی جهت تأخیر در دریافت کارت سوخت خود پاسخگو باشیم و در همین حال باصرف هزینه و توان بیشتر کنترل و نظارت را بر تاکسی ها به منظور جلوگیری از تخلفات احتمالی افزایش دهیم.