کاهش کیفیت هوای تهران تا دوشنبه

به گزارش خبرگزاری مهر،وضعیت جوی تهران تا روز دوشنبه نسبتا پایدار است و از این رو طی این مدت سکون نسبی جو و انباشت تدریجی آلاینده‌ها و غبار محلی و کاهش کیفیت هوا به ویژه در مناطق پرتردد شهری در نیمه جنوبی و مناطق مرکزی استان مورد انتظار است.

با عبور امواج از تراز میانی جو، روز دوشنبه با بروز ناپایداری در سطح استان افزایش ابر و افزایش باد به ویژه در نیمه غربی استان و احتمال وزش باد شدید پیش بینی می‌شود.

بر اساس اعلام اداره کل هواشناسی استان تهران، فیروزکوه با کمینه دمای ۸- درجه سانتیگراد سردترین نقطه استان تهران در ۲۴ ساعت گذشته گزارش شده است.