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۲۵ آذر ۱۴۰۲، ۱۳:۵۸

هواشناسی اعلام کرد؛

کاهش کیفیت هوای تهران تا دوشنبه

کاهش کیفیت هوای تهران تا دوشنبه

بنا بر اعلام اداره کل هواشناسی استان تهران، وضعیت جوی تهران تا روز دوشنبه نسبتا پایدار است و به دلیل سکون نسبی جو و انباشت تدریجی آلاینده‌ها، کاهش کیفیت هوا تهران مورد انتظار است.

به گزارش خبرگزاری مهر،وضعیت جوی تهران تا روز دوشنبه نسبتا پایدار است و از این رو طی این مدت سکون نسبی جو و انباشت تدریجی آلاینده‌ها و غبار محلی و کاهش کیفیت هوا به ویژه در مناطق پرتردد شهری در نیمه جنوبی و مناطق مرکزی استان مورد انتظار است.

با عبور امواج از تراز میانی جو، روز دوشنبه با بروز ناپایداری در سطح استان افزایش ابر و افزایش باد به ویژه در نیمه غربی استان و احتمال وزش باد شدید پیش بینی می‌شود.

بر اساس اعلام اداره کل هواشناسی استان تهران، فیروزکوه با کمینه دمای ۸- درجه سانتیگراد سردترین نقطه استان تهران در ۲۴ ساعت گذشته گزارش شده است.

کد مطلب 5968224

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