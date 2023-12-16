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۲۵ آذر ۱۴۰۲، ۱۵:۲۲

مدیرکل هواشناسی خوزستان خبر داد؛

تداوم مه‌گرفتگی در خوزستان

تداوم مه‌گرفتگی در خوزستان

اهواز- مدیرکل هواشناسی خوزستان از تداوم پدیده مه‌گرفتگی در استان تا روز دوشنبه خبر داد.

محمد سبزه زاری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: بر اساس نقشه‌های پیش‌یابی تا روز دوشنبه پدیده غالب در در خوزستان مه یا مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی و همچنین افزایش غلظت آلاینده‌ها در شهرهای صنعتی استان خواهد بود.

وی اضافه کرد: در این ایام احتمال یخزدگی سطح زمین در برخی از مناطق شمالی و شرقی و ارتفاعات استان خوزستان وجود دارد.

سبزه زاری تصریح کرد: در شبانه روز گذشته آبادان با ۲۰.۶ و ایذه با ۳.۹ درجه سانتیگراد به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط در خوزستان گزارش شده‌اند.

مدیرکل هواشناسی خوزستان اظهار کرد: در شبانه روز گذشته حداکثر دمای اهواز به ۱۳.۸ و حداقل به ۹.۶ درجه سانتیگراد رسیده است.

کد مطلب 5968256

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