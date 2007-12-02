شورای همکاری خلیج فارس و نگرانی های غیر مشروع

سران قطر، امارات، بحرین، عربستان، کویت و عمان طی 4 سال گذشته همواره دو ترجیع بند تکراری، یکی فعالیتهای هسته ای ایران و دومی جزایر 3 گانه ایرانی را در دستور کار نشستهای خود قرار داده اند .

دراجلاس دوحه قرار است محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران برای نخستین بار در طول 26 سال عمر این شورا ،به دعوت رسمی شورای همکاری خلیج فارس شرکت کند.

شرکت رئیس جمهوری اسلامی ایران در این نشست فرصت مناسبی است تا رهبران کشورهای حوزه خلیج فارس از مواضع و دیدگاه های جمهوری اسلامی ایران درباره مسائل منطقه و جهان، جزایر سه گانه ایرانی( تنب بزرگ ،تنب کوچک و ابوموسی )و نیز فعالیتهای هسته ای صلح آمیز کشورمان آگاه شوند.

هر چند جایگاه و وزن سیاسی،جمعیتی وجغرافیایی ایران فراتر از آن است که رئیس جمهوری اسلامی ایران در نشست سران این شورا شرکت کند، اما پاسخ مثبت احمدی نژاد به دعوت سران شورای همکاری خلیج فارس، نشانه احترام عمیقی است که رهبری ایران نسبت به همسایگان کوچک خود دارد.

طبیعی است ایران در طول نزدیک به سه دهه گذشته همواره تلاش کرده تا سیاست خارجی خود را بر مبنای حسن همجواری و دخالت نکردن در امور داخلی کشورهای همسایه پی ریزی کند، اما متاسفانه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس سیاست غیر منصفانه و نامتوازنی در برابر ایران در پیش گرفتند.

در طول هشت سال جنگ تحمیلی رژیم صدام علیه جمهوری اسلامی اغلب کشورهای حوزه خلیج فارس در اقدامی خصمانه وغیردوستانه،تمام امکانات مالی ولجستیکی خود را در اختیار دیکتاتور معدوم عراق قرار دادند که حجم کمکهای مالی این کشورها به صدام در طول این هشت سال به رقمی حدود 180 میلیارد دلار تخمین زده می شود.

پس از اشغال کویت توسط صدام درسال 1990،جمهوری اسلامی ایران قادر بود با بهره گیری از فضای سیاسی آن زمان مزاحمتهایی برای کشورهای حوزه خلیج فارس ایجاد کند، اما ملت ایران با بزرگ منشی از اشتباهات رهبران این کشورها چشم پوشی کرد و راه را برای آغاز یک همزیستی مسالمت آمیز با کشورهای حوزه خلیج فارس هموار کرد

با اینکه حوادث سه دهه گذشته باید رهبران کشورهای حوزه خلیج فارس را به در پیش گرفتن سیاستهای معتدل تری در برابر ایران،وادارمی کرد، اما متاسفانه سران و وزیران امور خارجه این کشورها در همه نشستهای دوره ای خود، موضوعات تحریک آمیزی را درباره ایران مطرح کرده اند.

یکی از این موضوعات،مسئله جزایر سه گانه ایرانی است که جمهوری اسلامی ایران همواره مایل بوده تا به صورت شفاف ودر فضایی دوستانه، حق حاکمیت مطلق خود را بر این سه جزیره برای کشور امارات متحده شرح دهد، اما برخی کشورهای عضو شورای همکاری در برابر روند مذاکرات سنگ اندازی کردند.

اکنون که رئیس جمهوری اسلامی ایران با تواضع کامل قراراست در اجلاس شورای همکاری خلیج فارس شرکت کند؛ سران این کشورها باید صادقانه حسن نیت خود را نسبت به ایران نشان دهند و فصل جدیدی در روابط خود با همسایه قدرتمند خود یعنی جمهوری اسلامی ایران را آغاز کنند.

حضور محمود احمدی نژاد در اجلاس دوحه به مفهوم دفاع ایران از سیاستهای هسته ای خود در برابر رهبران کشورهای عضو این شورا نیست، بلکه رئیس جمهوری اسلامی ایران برای همیشه قصد دارد تا به این کشورها اطمینان لازم را بدهد که فعالیتهای هسته ای ایران، مشکلی برای این کشورها به وجود نخواهد آورد.

بنابراین رهبران این کشورها درجریان اجلاس دوحه باید متقابلا این اطمینان را به ایران بدهند که اشتباهات دهه 80 میلادی از قرن گذشته خود را تکرار نکنند ودر صورت بروز هرگونه اتفاقی، حداقل باید بی طرفی خود را اعلام کنند و از کمک به متجاوزان خودداری کنند .ِ

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حسن هانی زاده تحلیلگر مسائل بین الملل

