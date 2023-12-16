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۲۵ آذر ۱۴۰۲، ۱۴:۳۹

مراسم سوگواری «نوگلان فاطمی» در خرم‌آباد برگزار شد

مراسم سوگواری «نوگلان فاطمی» در خرم‌آباد برگزار شد

خرم‌آباد - مراسم سوگواری «نوگلان فاطمی» با حضور دانش‌آموزان در شهر خرم‌آباد برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم عزیزی رئیس اداره قرآن، عترت و نماز آموزش‌وپرورش لرستان در سخنانی، اظهار داشت: در آستانه شهادت حضرت فاطمه الزهرا (س) مراسم سوگواری با حضور هزار و ۵۰۰ دانش‌آموز پسر خرم‌آبادی با عنوان «نوگلان فاطمی» برگزار شد.

مراسم سوگواری «نوگلان فاطمی» در خرم‌آباد برگزار شد

وی افزود: هدف از برگزاری این مراسم آشنایی کودکان و نوجوانان با سیره اهل‌بیت (ع) به‌ویژه بانوی دوعالم حضرت فاطمه زهرا (س) عنوان کرد.

مراسم سوگواری «نوگلان فاطمی» در خرم‌آباد برگزار شد

رئیس اداره قرآن، عترت و نماز آموزش‌وپرورش لرستان، گفت: در این مراسم دانش‌آموزان دوره ابتدایی با پیاده‌روی به‌صورت دسته‌های عزاداری مسیر بلوار شورا خرم‌آباد را با اجرای مداحی و سینه‌زنی تا مسیر مصلی الغدیر خرم‌آباد پیمودند.

مراسم سوگواری «نوگلان فاطمی» در خرم‌آباد برگزار شد

بنابراین گزارش، نظیر این مراسم در ۲۰ منطقه و شهرستان استان با حضور دانش‌آموزان برگزار شد.

کد مطلب 5968265

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