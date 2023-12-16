به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم عزیزی رئیس اداره قرآن، عترت و نماز آموزش‌وپرورش لرستان در سخنانی، اظهار داشت: در آستانه شهادت حضرت فاطمه الزهرا (س) مراسم سوگواری با حضور هزار و ۵۰۰ دانش‌آموز پسر خرم‌آبادی با عنوان «نوگلان فاطمی» برگزار شد.

وی افزود: هدف از برگزاری این مراسم آشنایی کودکان و نوجوانان با سیره اهل‌بیت (ع) به‌ویژه بانوی دوعالم حضرت فاطمه زهرا (س) عنوان کرد.

رئیس اداره قرآن، عترت و نماز آموزش‌وپرورش لرستان، گفت: در این مراسم دانش‌آموزان دوره ابتدایی با پیاده‌روی به‌صورت دسته‌های عزاداری مسیر بلوار شورا خرم‌آباد را با اجرای مداحی و سینه‌زنی تا مسیر مصلی الغدیر خرم‌آباد پیمودند.

بنابراین گزارش، نظیر این مراسم در ۲۰ منطقه و شهرستان استان با حضور دانش‌آموزان برگزار شد.