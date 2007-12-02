به گزارش خبرگزاری مهر، در حالی که آخرین گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی در تاریخ 15 نوامبر گذشته و در سایه همکاری های مجدانه تهران با نگاه مثبت به این همکاری ها ارائه گردید، شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی در قبال اعمال با هنگام بودن تحریم ها علیه ایران به طور جدی دچار تفرق و تشدد گردیده، نگاه ها به سوی اروپا معطوف گشته است.

خاویر سولانا رئیس دیپلماسی اتحادیه اروپایی جمعه این هفته در لندن با مذاکره کننده اصلی ایران سعید جلیلی ملاقات کرد و تقریبا همزمان با این ملاقات، بروکسل نیز باید گزارش خود را در خصوص چشم انداز مذاکرات اروپا با تهران ارائه دهد .

روزنامه لوسوار بلژیک دراین زمینه با علی اصغر سلطانیه سفیر دائم ایران نزد آژانس بین المللی انرژی اتمی مصاحبه ای اختصاصی کرده است که مشروح آن در پی می آید:

س: توضیح شما در قبال اظهارات البرادعی که گفته است درباره فعالیت های هسته ایران، اکنون کمتر اطلاع دارد تا یکسال گذشته ، چیست؟

ج: آقای مدیر کل آمادگی ایران در طرح پرونده های گذشته را دارای پیشرفت قابل توجهی توصیف نموده و در گزارش خود به این جمع بندی رسید که اظهارات ایران در قبال موضوع سانتریفیوژهای p1 , p2 آنچه که از سوی آژانس بین المللی انرژی اتمی به دست آمده تقویت و تایید نموده است و لذا این پرونده بسته شده و این یک موفقیت بزرگ می باشد.

با این حال این واقعیت دارد که ما اجرای پروتکل الحاقی را که از دو سال و نیم قبل به صورت داوطلبانه به اجرا گذارده بودیم متوقف کردیم، ایران را نباید به واسطه این امر شماتت نمود. با ارجاع پرونده به شورای امنیت سازمان ملل متحد از سوی مجلس شورای اسلامی ایران قانونی به تصویب رسید که همکاری دولت را صرفا به اجرای توافقات معاهده منع اشاعه هسته ای الزام می کرد. به همین جهت است که حجم اطلاعات کاهش یافته است.

س: لذا ارجاع پرونده به شورای امنیت سازمان ملل متحد شرایط را بدتر کرد؟

ج: با این حال شما می دانید نزد دبیرخانه آژانس بررسی کنید که ما طی این دو ماه اخیر برای اجرای دستور کار مربوط به ایران در آژانس تا چه اندازه پا را حتی از پروتکل الحاقی فراتر گذاریم. نزدیک به 90 درصد از نکات مورد بررسی و رای تعهدات ما بوده و حاکی از اراده ما برای همکاری بوده است.

س: در زمانی که واشنگتن تمایل به اعمال تحریم های جدیدی علیه ایران دارد، انتظار ایران از مسکو و پکن چیست؟

ج: مواضع آنها همواره مبتنی بر یافتن راه حلی از طریق مذاکره و اعطای نقش محوری به آژانس بین المللی انرژی اتمی که باید مرجع یافتن راه حل باشد بوده و آنها از ابتکار ایران که سبب پیشرفت های کنونی ومراتب تایید آژانس را فراهم نموده، به گرمی استقبال کردند. این موضع آنهاست.

ما به دوستانمان روسیه، چین و مجموعه کشورهای غیر متعهد کمک کردیم، آنها را نا امید نساختیم و ازطریق همکاری کامل با آژانس، آنها ابزار بیشتری برای ممانعت از تشدید مستمر اوضاع و حتی مواجهه ای که ممکن است از پروسه طولانی رسیدگی در شورای امنیت سازمان ملل متحد ناشی گردد در اختیار دارند. چنانچه سیاست هویج و چماق و یا لحن تهدید آمیز را ادامه دهند، می توانم صد در صد اطمینان دهم که غیر سازنده خواهد بود. پیشرفت ها به دست آمده نتیجه سودمند مذاکرات داوطلبانه ای است که از سوی ایران، آقای سولانا و آقای البرادعی به اختیار خود آغاز کرده اند. اکنون که گزارش آژانس ارائه شده و فضای خوبی برای همکاری بیشتر به وجود آمده، اگر کسانی به این فضا پاسخ مثبت ندهند و بخواهند فضا را به سمت تند شدن پیش ببرند، موجب بی‌اعتمادی خواهد شد.

س: لذا برای آخرین هفته امیدوارید که این نتایج ثمر بخش تداوم داشته باشد؟

ج: بله طی مدتی که ایران به همکاری کامل خود با آژانس ادامه می دهد ما نیز به طور موازی مسیر مذاکره را بدون هیچ قید و شرطی برای رفع تمامی ابهامات و دست یابی به راه حلی صلح آمیز دنبال خواهیم نمود و من بسیار خوش بین هستم.

س: آیا مسیری را که سعید جلیلی دنبال خواهد نمود، همان مسیر سلف ایشان علی لاریجانی است؟

ج: سیاست ایران همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی و به موازات آن مذاکره با کشورهای مختلف است که تغییری نکرده است. برای مثال حتی تاریخ های ملاقات همین تاریخ 20 نوامبر حفظ شده واینها علائم روشنی است که به طور کلی سیاست خارجی ایران حفظ گردیده است.

س: آیا از واشنگتن نیز انتظاراتی دارید؟

ج: به آنها فقط توصیه می کنم به این اجماع ملحق شوند و از انزوا خارج شوند. شما نمی توانید ابعاد انزوای آمریکا را در آخرین جلسه شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی تصورکنید.علیرغم اتهامات آنها طی 4 سال ایران موفق به دریافت ترازسلامت مثبت از سوی آژانس بین المللی انرزی اتمی گردید واظهارات ما با آنچه به دست آمده مطابقت دارد.

س: بسیاری از ناظران بین المللی می پندارند که واشنگتن به گونه ای برنامه ریزی شده یک مواجهه نظامی را با ایران برای 12 ماه آینده در دستور کار دارد، تحلیل شما چیست؟

ج: هیئت حاکمه ایالات متحده آمریکا را به واقع گرایی توصیه می کنم. ایران عراق نیست. ایران خواستار یافتن راه حلی ازطریق مذاکره می باشد. ایرا با آژانس بین المللی انرژی اتمی همکاری می کند و مانع انجام بازرسی های آژانس نشده و از معاده منع اشاعه هسته ای خارج نگردیده و اسناد قانونی و الزام آور مربوط به غنی سازی سوخت در نطنز را نهایی کرده است. تمامی این عوامل نمایانگر موانعی است که به طور جدی از بروز یک اشتباه تاریخی و انجام حمله نظامی غیر قابل توجیه ممانعت خواهد نمود. وانگهی احدی در جهان آن را تحمل نخواهد کرد و جامعه بین المللی اجازه چنین امری را نخواهد داد.

س: اروپا چه نقشی می تواند ایفا نماید؟

ج: اروپا تا حدودی - هر چند که این قلم محدود شده است- به هنگام برگزاری جلسه وین در جهت ترغیب و تشویق ما در جهت ادامه راه گام برداشت.

س: میزان امید شما به برنامه کاری با آژانس چگونه است؟

ج: برنامه کاری خود را دنبال می کنیم اکیپ جدیدی از بازرسان در تاریخ 10 دسامبر آینده به ایران سفر خواهند کرد تا مسائل باقیمانده را روشن کنند وامیدوارم که بتوانیم به زودی پرونده های سابق را مختومه سازیم. پس از آن بر اساس برنامه کاری و همان طوری که پیش بینی شده تمهیدات معاهده منع اشاعه هسته ای مجددا به شکل روزمره به اجرا گذارده خواهد شد.

به این معنا که موضوع هسته ای ایران از دستور کار شورای حکام آژانس خارج خواهد گردید. عادی سازی همان چیزی است که طی ماه های آینده به آن امیدوارم و به همین منظور کارمان را با آژانس بین المللی انرژی اتمی شدت بخشیده ایم