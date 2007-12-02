به گزارش خبرنگار مهر، هفته دوم دور برگشت رقابتهای لیگ برتر کشتی آزاد پنجشنبه گذشته به اتمام رسید و درپایان پیکارها تیم‌های راه آهن خراسان و گازمازندران در گروه A و تیم‌های نفت تهران و صنایع همدان نیز در گروه B به مرحله نیمه‌نهایی لیگ صعود کردند.

براساس این گزارش، طبق این تصمیم درمرحله نهایی تیم اول گروه A با تیم دوم گروه B و تیم اول گروه B با تیم دوم گروه A مصاف می‌دهند.

براساس این گزارش، هنوز تیم‌های اول و دوم گروه‌های A و B مشخص نشده‌اند و قرار است هفته آینده مشخص ‌شود.

سال گذشته تیم کشتی آزاد دانشگاه آزاد اسلامی توانست به مقام قهرمانی رقابت‌های لیگ برتر کشتی آزاد باشگاه‌های ایران دست پیدا کند.