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۱۱ آذر ۱۳۸۶، ۱۱:۴۰

دیدارهای مرحله نیمه‌نهایی لیگ برتر کشتی آزاد ضربدری برگزار می‌شود

طبق تصمیم سازمان لیگ فدراسیون کشتی، رقابت‌های نیمه نهایی لیگ برتر کشتی آزاد باشگاه‌های کشور به شکل ضربدری برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته دوم دور برگشت رقابتهای لیگ برتر کشتی آزاد پنجشنبه گذشته به اتمام رسید و درپایان پیکارها تیم‌های راه آهن خراسان و گازمازندران در گروه A و تیم‌های نفت تهران و صنایع همدان نیز در گروه B به مرحله نیمه‌نهایی لیگ صعود کردند.

براساس این گزارش، طبق این تصمیم درمرحله نهایی تیم اول گروه A با تیم دوم گروه B و تیم اول گروه B با تیم دوم گروه A مصاف می‌دهند.

براساس این گزارش، هنوز تیم‌های اول و دوم گروه‌های A و B مشخص نشده‌اند و قرار است هفته آینده مشخص ‌شود.

سال گذشته تیم کشتی آزاد دانشگاه آزاد اسلامی توانست به مقام قهرمانی رقابت‌های لیگ برتر کشتی آزاد باشگاه‌های ایران دست پیدا کند.

کد مطلب 596828

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