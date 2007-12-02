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۱۱ آذر ۱۳۸۶، ۸:۵۳

سید محمد خاتمی:

گفتگوی بدون شرط می تواند تنشها میان ایران و آمریکا را کاهش دهد

گفتگوی بدون شرط می تواند تنشها میان ایران و آمریکا را کاهش دهد

رئیس جمهوری سابق ایران در گفتگو با یک رسانه آمریکایی، خاطرنشان کرد که گفتگوهای مستقیم و بدون قید و شرط میان آمریکا و ایران می تواند سبب کاهش تنشهای موجود میان دو کشور شود.

 به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد خاتمی در گفتگو با روزنامه کریستین سساینس مانیتور خاطرنشان کرد : تندروها در آمریکا و ایران دیگر نباید شرایطی را برای جدایی تحمیل کنند.

وی افزود : راه حل برای هر دو طرف توسل به منطق و خودداری از لفاظیهای تحریک کننده و تاکید بر مذاکرات است.

خاتمی اظهار داشت :ما هیچ گزینه ای نداریم جز آنکه بر سوء تفاهمهایی که اغلب از دخالت آمریکا [ در خاور میانه] و سیاستهای غلط آن در ایران ریشه می گیرد، غلبه کنیم.

رئیس جمهوری سابق ایران تصریح کرد: ما می توانیم منافع مشترکی را در منطقه و جهان پیدا کنیم و همچنین می توانیم از اقدامهایی که به هر دو طرف آسیب وارد می کند، جلوگیری کنیم.

خاتمی افزود: شکست می تواند به معنای این باشد که اوضاع بدتر خواهد شد؛ بحران عظیمی ایجاد خواهد شد و سپس این تنها ایران نیست که زیان خواهد دید؛ منطقه بحران زده ما و خود آمریکا نیز تا حد زیادی زیان خواهند دید.

این در حالی است که " چاک هاگل" یکی از سناتورهای بانفوذ و از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا با انتقاد از رویکرد جنگ طلبانه جرج بوش در برابر ایران، بر ضرورت گفتگوی بدون پیش شرط کشورش با جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد.

کد مطلب 596831

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