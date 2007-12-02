گفتگوی بدون شرط می تواند تنشها میان ایران و آمریکا را کاهش دهد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد خاتمی در گفتگو با روزنامه کریستین سساینس مانیتور خاطرنشان کرد : تندروها در آمریکا و ایران دیگر نباید شرایطی را برای جدایی تحمیل کنند.

وی افزود : راه حل برای هر دو طرف توسل به منطق و خودداری از لفاظیهای تحریک کننده و تاکید بر مذاکرات است.

خاتمی اظهار داشت :ما هیچ گزینه ای نداریم جز آنکه بر سوء تفاهمهایی که اغلب از دخالت آمریکا [ در خاور میانه] و سیاستهای غلط آن در ایران ریشه می گیرد، غلبه کنیم.

رئیس جمهوری سابق ایران تصریح کرد: ما می توانیم منافع مشترکی را در منطقه و جهان پیدا کنیم و همچنین می توانیم از اقدامهایی که به هر دو طرف آسیب وارد می کند، جلوگیری کنیم.

خاتمی افزود: شکست می تواند به معنای این باشد که اوضاع بدتر خواهد شد؛ بحران عظیمی ایجاد خواهد شد و سپس این تنها ایران نیست که زیان خواهد دید؛ منطقه بحران زده ما و خود آمریکا نیز تا حد زیادی زیان خواهند دید.

این در حالی است که " چاک هاگل" یکی از سناتورهای بانفوذ و از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا با انتقاد از رویکرد جنگ طلبانه جرج بوش در برابر ایران، بر ضرورت گفتگوی بدون پیش شرط کشورش با جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد.