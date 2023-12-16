همتراز کاشی؛ وسیله ای ارزان و مقرون به صرفه در نصب سرامیک

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، همانطور که تمام کاشیکاریهای حرفهای میدانند، لبزدگی کاشی یا ناخونک یکی از بدترین اتفاقاتی است که میتواند در طول یک پروژه نصب سرامیک رخ دهد. یک کف ناهموار میتواند مشکلات بزرگی ایجاد کند و کل پروژه را به خطر بیندازد. یکی از رایجترین اشتباهاتی که پیمانکاران اغلب مرتکب میشوند، استفاده نکردن از سیستم همتراز کاشی برای جلوگیری از لب زدگی کاشی و ایجاد ناخونک است. به همین دلیل است که قصد داریم در این مطلب در مورد نحوه کاشی کاری با استفاده از سیستم هم تراز کاشی و دیگر نکات مربوط به این ابزار را مورد بررسی قرار دهیم!
سیستم همتراز کاشی یا به اصطلاح کلیپس و گوه وسیلهای است از جنس پلاستیک نو و درجه ۱ که علاوه بر صرفه جویی در زمان نصب، بند بین کاشیها را تنظیم میکند و لبههای آنها را در طول فرآیند نصب به طور محکم نگه میدارد و مانع از حرکت سرامیکها میگردد. این مقرون به صرفه ترین روش نصب در بازار برای از بین بردن لبههای غیر همسطح (ناخونک) است.
امروزه استفاده از سرامیکهای ابعاد بزرگ در کفپوش دیواره و کف پروژههای عمرانیها افزایش چشمگیری داشته است.
سرامیکهای ابعاد بزرگ درجه بندی مختلفی از لحاظ کیفیت دارند که بر اساس میزان جذب رطوبت و دیگر آیتمها ماندد برآمدگی و تراز بودن سطح به درجات مختلفی تقسیم بندی میشود.
در لبهی این سرامیکها ممکن است برآمدگیهای ناچیزی وجود داشته باشد که با چشم غیرمسلح قابل دیدن نیست. برای همین نصابان از همتراز کاشی استفاده میکنند تا این برآمدگی یا به اصطلاح تاب سرامیک به حداقل ممکن در نصب برسد.
همچین دلیل دیگر استفاده از همتراز کاشی نصب راحت تر و افزایش سرعت است. زیرا با استفاده از همتراز کاشی در لبه سرامیکها، این وسیله مانند بست محکمی عمل کرده و مانع از تکان خوردن سرامیکها در حین نصب میشود.
یکی از جنبههای یک کار کاشی کاری خوب، جلوگیری از ایجاد لبه مزاحم است. زمانی که نصابان کاشی تلاش میکنند کاشیها را تراز کنند، زمان زیادی را از دست میدهند، مخصوصاً برای سرامیکها و سنگهای ابعاد بزرگ. علاوه بر این، هر چه قدر هم کاشی کارها تلاش کنند برای یکسان نمودن لبهها، به طور کامل نمیتوانند مانع از ایجاد ناخونک شوند.
تنها راه حل استفاده از کلیپس و گوه است.
مزایای استفاده از سیستم همتراز کاشی عبارت است از؛
• هزینههای کاشی کاری را کاهش میدهد
• سرعت نصب را تا چندین برابر افزایش میدهد
• قابل استفاده برای سرامیک دیوار و کف (سطوح عمودی و افقی)
• از خستگی کاشی کار تا حد زیادی جلوگیری میکند
• و در نهایت بازده کار را افزایش داده و موجب رضایت کارفرما میگردد.
نحوه استفاده از سیستم همتراز کاشی چگونه است؟
استفاده از سیستم تراز کاشی در عین ساده بودن بسیار کاربردی است.
قبل از نصب سرامیکها به وسیلهی هم تراز کننده کاشی باید سطحی تقریباً صاف و بدون بالا و پایینی را دارا باشیم.
ابتدا چسب کاشی را به وسیله ماله شانهای پهن نموده سپس اولین سرامیک را قرار میدهیم. برای حمل و جابجایی راحتتر سرامیکهای ابعاد بزرگ از وسیلهای به اسم قاپک کاشی استفاده میکنیم. این با مکیدن هوای بین سرامیک و لاستیک به آن چسبیده و مانند دستگیره ای برای جابجایی، عمل میکند.
در مرحلهی بعد کلیپس همتراز را زیر لبه کاشی قرار میدهیم. (تعداد استفاده از کلیپس برای هر متر مربع بستگی به ابعاد و ضخامت سرامیک دارد.)
سپس کاشی مجاور را روی کلیپسهای گذاشته شده قرار میدهیم.
در این مرحله گوه همتراز را داخل کلیپسها قرار داده و به وسیلهی انبر همتراز تا جای ممکن سفت مینماییم.
این کار را برای سرامیکهای بعدی تکرار میکنیم.
دقت کنید که گوه و پایه را حتماً با استفاده از انبر تراز به هم محکم کنید تا همتراز ها به یک اندازه سفت شوند و تاب کاشیها حتماً گرفته شود. زیرا در صورتی که با دست یا وسیلهی دیگری سفت شوند احتمال شل بودن همتراز ها وجود دارد و این وسیله دیگر کارایی خود را ندارد.
برای هر متر مربع کاشی به چند کلیپس و گوه نیاز دارم؟
جدول زیر به شما کمک میکند تا هنگام استفاده از هم تراز کننده سرامیک محاسبه کنید که به ازای هر متر مربع کاشی به چند عدد کلیپس و گوه نیاز دارید. به سادگی اندازه کاشی خود را از طریق ردیفهای سیاه عمودی و افقی پیدا کنید، جایی که دو خط قطع میشوند و این تعداد قطعات مورد نیاز را به شما میدهد.
آیا باید از همتراز کاشی استفاده کنم؟
همتراز کاشی با کیفیت و عالی به شما این امکان را میدهد تا سطوح کاشی را به خوبی نصب کنید، به طوری که یک پوشش کاملاً صاف و یکدست ایجاد کنید، در حالی که بسیاری از مشکلات مربوط به کاشیهای پارکتی و سایز بزرگ مانند ایجاد ناخونک و لبه را کاهش دهید.
بهترین راه برای اطمینان از نصب سرامیک بدون لبه، استفاده از سیستم تراز کاشی است.
هم تراز کننده کاشی در سه نوع تخت (کلیپس و گوه)، پیچی و اسپیرال تولید میشود که هر کدام کاربردهای خاصی دارد. ولی عمدتاً نوع ساده و تخت آن از دو نوع دیگر مصرف بیشتری دارد.
همتراز ها از نظر نوع کاربرد به سه دسته تقسیم میشوند.
همتراز ۱۸ میل (سایز کوچک) که برای کاشیهای ابعاد کوچک مانند ۳۰*۳۰ به کار برده میشود.
همتراز ۲۰ میل (سایز متوسط) که جهت سرامیکها با ابعاد متوسط مثل ۶۰*۶۰ به کار گرفته میشود.
همتراز ۲۲ میل (سایز بزرگ) که برای سرامیکهای اسلب و سایز بزرگ کاربرد دارد.
همتراز ۳۰ میل (همتراز سنگ) که برای سنگهای با ضخامت ۲ سانت به بالا کاربرد دارد.
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