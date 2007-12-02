عماد افروغ: جنبش دانشجویی یک کمپ سیاسی نیست/ 13 آبان گفتمان انقلابی و اسلامی را احیا کرد

به گزارش خبرنگار مهر، عماد افروغ نماینده تهران و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس هفتم در جمع نمایندگان تشکل های دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی، مفهوم جنبش دانشجویی را حرکت خودجوش در عرصه غیر رسمی دانست و گفت: از جنبش دانشجویی که به قدرت وصل می‌شود و از موضع گیری نقادانه جدا می گردد، دیگر انتظار نقد شفاف را نمی توان داشت چرا که برخی اوقات همان قدرت ها جلوی فعالیت های دانشجویی را می گیرند که این امر یک آفت در جنبش های سیاسی است.

وی افزود: ورود جنبش های دانشجویی به عرصه قدرت باعث می شود که آنان به ابزارهایی برای قدرتها تبدیل شوند و ماهیت خود را از دست بدهند و دانشجویان باید مراقبت این موضوع باشند تا به ابزار سیاسی برای قدرتها تبدیل نشوند.

افروغ گفت: در آغاز تشکیل جنبش های دانشجویی که می توان حرکت اولین جنبش دانشجویی را 16 آذر نام برد، قرار نبود که جنبش دانشجویی راه استحاله و جذب قدرتی را طی کند و به بدنه قدرتی دولتی تبدیل شود تا دیگر نتوانند وارد فضای نقد شود.

این نماینده اصولگرای مجلس هفتم اظهار داشت: در جنبش های سیاسی یک فلسفه ایدئولوژی مسلک مشخص و یا نیمه مشخص وجود دارد که مشخص می کند جنبش دانشجویی بر اساس چه اهدافی می خواهد فعالیت کند آیا می خواهد از قافله عقب نماند یا اینکه برای خالی نبودن عریضه در مسیری حرکت و موضع گیری می کند که به اعتقاد بنده اگر بر اساس این دو موضوع باشد باید قبول کرد که فعالیت های سیاسی آن جنبش با شکست روبرو خواهد شد.

وی خطاب به نمایندگان جنبش های دانشجویی گفت: شما نباید در چنین فضایی قرار بگیرید ، اگر در مسیر تعیین شده ای حرکت می کنید باید فلسفه سیاسی دقیق آن را بدانید چرا که هر گاه تعریفی خاص از آن موضوع نداشته باشید، دچار مشکل خواهید شد که این امر در آینده فعالیت های شما بسیار تاثیر گذار است.

نماینده تهران در مجلس خاطر نشان کرد: جنبش های دانشجویی و یا عبارت دیگر تمامی جنبش های سیاسی باید رهبری مشخص داشته باشند و مشخص کنند که رهبر و دبیری آن جنبش بر عهده کیست، هر چند نسبی باشد. نمایندگان تشکل های دانشجویی باید تلاش کنند در عضو گیری های خود نیز تعریف خاصی داشته باشند و درگوشی عضو گیری نکنند که البته در این میان منابع مالی تشکل نیز موضوع قابل توجهی است.

افروغ با اشاره به فعالیت های جنبش های دانشجویی پیش از انقلاب اسلامی و همچنین پیش از فروپاشی بلوک شرق گفت: متاسفانه در آن دوران جنبش های سیاسی و دانشجویی بر اساس تغییرات سیاسی و اجتماعی دستخوش تغییر می شدند مثلا پیش از فروپاشی بلوک شرق تمامی جنبش ها طبقاتی بودند واجازه نمی دادند طبقات دیگری ورود کنند. آنها تلاش می کردند تا قدرتی را سرنگون وقدرت دیگری را که مد نظرشان بود بر سر کار آورند.

وی ادامه داد: اما بعد از فروپاشی بلوک شرق ما وارد عرصه ای شده ایم که جامعه سیاسی در سطح جامعه تعریف نمی شود بلکه فراتر از جامعه است و بیشتر از آنکه سیاسی باشد فرهنگی است و به جای اینکه ملی باشد، فراملی است و نوعا هم از سازمان های سست برخوردار است و عقاید سیاسی آن هم طبقاتی نیست بلکه متداخل است.

این نماینده اصولگرای مجلس هفتم ادامه داد: امروز تشکل های دانشجویی باید از تکثر برخوردار باشند که تنها در عدالت خواهی است، در دوران انقلاب اسلامی تشکل های دانشجویی به هیچ گروهی وابسته نبودند .

افروغ تصریح کرد: جنبش دانشجویی در اصل جنبشی خود جوش است و یکی از آرمانهای آن استکبار ستیزی است که یکی از نقاط عطف آنها این است که بعد از اینکه قطبی می شکند آنها فعال می شوند.

وی ادامه داد: بعد از انقلاب تفکیک طریقی بین آرمانهای انقلاب اسلامی و سیاست های عملکرد جاری بوجود آمد که اگر سیاست ها و عملکردها را در آن دوران تفکیک می شد، دیگر شاهد برخی رخدادهای غلط نبودیم.

نماینده تهران در مجلس، گفت: آیا هر اتفاقی در جمهوری اسلامی اتفاق بیفتد باید موجه باشد، باید در برابرش سکوت کرد به عنوان اینکه اگر زیاد نقد کرده ایم یعنی اینکه تضعیف نظام بوده است، چه کسی این قابلیت و استعداد را دارد که عطف به گفتمان خودش را به داوری بنشیند که این اتفاق تا 13 آبان رخ نداد.

این استاد دانشگاه خاطر نشان کرد: 13 آبان که یک رخداد مبارک است و دانشجویان ما به دور از مسائل دیگر، لانه جاسوسی را تسخیر کردند دارای پیامی برای آمریکا نبود بلکه پیام این حرکت برای دولتمردان داخلی بود زیرا یکی از شعارهای اصلی ما نفی نظام سلطه و استکبار ستیزی بوده است.

وی گفت: ما در مقطعی از زمان می بینیم که انقلاب اسلامی دچار انحراف می شود و عده ای هم به عنوان مصحلت سکوت می کنند اما می بینیم که دانشجویان خط امامی می آیند و وارد میدان می شوند و باب گفتگوی انقلابی را زنده می کنند.

نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: اگر 13 آبان نبود در جنگ ما توفیقی نداشتیم، زیرا 13 آبان گفتمان انقلابی و اسلامی را احیا کرد و اگر این گفتمان نبود ما در جنگ پیروز نمی شدیم زیرا نبردی که در آن تفکر و گفتمان نباشد با اسلحه هم به پیش نمی رود.

افروغ گفت: ما باید بنشینیم و تفکر کنیم که چه شد این دانشجویان در آن دوران آمدند و آن حادثه تاریخی را رقم زدند ولی به فکر تداوم بخشیدن به آن نبودند به ویژه بعد از انقلاب که به همین دلیل گفتمان ما در 8 سال جنگ معنا یافت.

این نماینده اصولگرای مجلس، با بیان اینکه متاسفانه برخی جنبش ها بعد از رسیدن به قدرت دولتی، رسالت خود را فراموش کرده اند، گفت: ما نمی گوییم نمایندگان جنبش های دانشجویی یک عمر دانشجو باشند اما مواظب باشند که آرمان هایشان حفظ شود و جریانات سیاسی آنان را جذب قدرت نکند.

وی با بیان اینکه احزاب و جامعه مدنی تعریف شده نداریم، خطاب به حاضرین گفت: شما نمایندگان تشکل های دانشجویی باید تلاش کنید تا با داشتن برنامه مشخص و هدفمند حرکت کنید و عدالت خواهی، استکبار ستیزی و ظلم ستیزی از جمله فعالیت های جنبش های دانشجویی بوده است را ادامه دهید تا به جامعه مدنی کامل دست پیدا کنیم.

افروغ با تاکید بر اینکه در گذشته برخی به خاطر مصلحت سکوت کردند، گفت: در گذشته عملگرایی با هر بهانه ای مثل رسیدن به توسعه سیاسی و اقتصادی در کشور حاکم شد اما بدون توجه به قابلیت های سیاسی و اقتصادی، روشنفکران و علمای ما سکوت کردند که متاسفانه در سالهای اخیر بار دیگرتسلط تفکرات مصلحت اندیشی بر جامعه ، باعث شده تا روشنفکران وعلما سکوت کنند.

نماینده تهران در مجلس هفتم گفت: متاسفانه اینگونه برخوردها باعث شد تا یک منفذ بزرگ باز شود که روشنفکران ما باید جلوی آن را می گرفتند ولی متاسفانه سکوت کردند اما این بار هم دانشجویان خارج از این تعارفات آمدند و جنبش سوم را به راه انداختند وخود را از فضای موجود آرمانگرایی و دایره مصلحت گرایی بیرون کشیدند و وضعیت دیگری را شکل دادند و به آگاهی بخشی پرداختند.

وی خطاب به حاضرین گفت: اگر شما نمایندگان تشکل های دانشجویی می خواهید این وضعیت ادامه پیدا کند، باید اندیشه اتان را بارور کنید و جنبش نرم افزاری را در خود بالا ببرید زیرا جنبش دانشجویی تنها یک کمپ سیاسی نیست بلکه جنبش های دانشجویی دارای نگاه انتقادی به علم و سیاست منتقدانه داشته باشند که همین انتظار نیز از اساتید دانشگاه می رود که تنها مصرف گرا و گپی گر صرف نباشند.

افروغ ادامه داد: اگر آزادی ونو اندیشی بالا می رود، تشکل دانشجویی باید در آن حضور پیدا کند زیرا دنیا نیز امروز در این مسیر حرکت می کند. فعالیت دانشجویان امروز باید متنوع باشد و باید با جنبش نرم افزاری همراه شود. برای اینکه دچار استحاله نشویم و بار دیگر شاهد بازگشت مصلحت گرایی و عملگرایی نباشیم، باید با همان توفندگی که حرکت را آغاز کردیم، حرکتمان را ادامه دهیم.

این نماینده مجلس در ادامه به وضعیت جنبش های دانشجویی اشاره کرد و گفت: جنبش های دانشجویی به دنبال تغییر و تحولی هستند و نمی خواهند بگذارند که وضع موجود خراب تر از آنی که هست، بشود. جنبش های دانشجویی باید از نظریه مبارزاتی روشن برخوردار باشد، تئوری مبارزاتی آنان باید روشن باشد و نباید به ابزار دیگران تبدیل شود.

وی گفت: شما تشکل های دانشجویی باید از قدرت تئوری، نقد و شناخت کافی برخوردار باشید زیرا با هر روش شناسی شما نمی توانید هر پدیده ای که معطوف به نقد باشد را به خوبی درک کنید.

افروغ درک صحیح از مفهوم نقد و ضرورت نقد پذیری وموانع نقد شناخت ساختارهای جامعه مورد نیاز، درک مفهوم روشنفکری و پیوند آن، تئوری نقد در شناخت آن و همچنین تئوری مبارزاتی روشن را از پیش زمینه های فعالیت های جنبش های دانشجویی و حتی جنبش های سیاسی برشمرد و گفت: فعالیت اساسی تشکل های دانشجویی باید با مفهوم روشنفکری شکل گیرد و نه گروه ها و افکار سیاسی.

این عضو ارشد فراکسیون مستقل مجلس ادامه داد: از تشکل هایی که وصل به ابزار قدرت می شوند ، نمی توان به عنوان جنبش دانشجویی یاد کرد بلکه باید در برابرشان در دانشگاه ها ایستاد.

وی خطاب به حاضرین گفت: شما به عنوان دانشجویان حق ندارید به گروه فکری خاصی بپیوندید بلکه روشنفکرانه باید مسائل را نقد کنید که این کار همان کار پیامبران است.

این نماینده مجلس همچنین تاکید کرد: بنده به شما تشکل های دانشجویی توصیه می کنم در بدنه قدرت دولتی وارد نشوید و اگر وارد شدید جریان خود را وارد نکنید زیرا جریان نباید پاسخگوی عملکرد دولتی باشد بلکه باید نقاد عملکرد آن قدرت باشد.

افروغ همچنین با تاکید بر پرهیز از اعتماد مطلق به اصحاب قدرت گفت: در هیچ زمانی تشکل های دانشجویی نباید اعتماد مطلق به اصحاب قدرت داشته باشند به اصحاب قدرتی که مبنای سیاسی عطب و مقبولیت است بلکه بر اساس فلسفه دانشجویی باید ویژگی ها و ضعف ها به طور منصفانه از سوی شما نقد شود.

این استاد دانشگاه همچنین با بیان اینکه دانشجویان باید از ماکیاولیستی پرهیز کنید ، گفت: تشکل های دانشجویی باید سعی کند از ابزارگرایی پرهیز کند و برای رسیدن به اهدافتان دیگران را خراب نکند زیرا ماکیاولیستی در هر صورتی بد است به خصوص ماکیاولیستی مذهبی.

وی گفت: تشکل های دانشجویی در گذشته تلاش کردند در برابر جدایی دین از سیاست بایستند ، زیرا ما به دنبال سیاست دینی هستیم و قرار نیست اخلاق را مقدمه سیاست کنیم به جای اینکه اخلاق را سیاسی کنیم پس می توان گفت هدف و وسیله از جنس یکدیگرند.

رئیس سابق کمیسیون فرهنگی مجلس با تاکید بر اینکه باید به دقت گذشته خود را بررسی کنیم، تصریح کرد: در گذشته قسم حضرت عباس حرمت داشت اما امروز قسم خدا هم حرمت ندارد. چه کسی است که باید در مقابل مصلحت گرایانی که دین را به راحتی خرج می کنند بایستد و بر دهان آنان بزند؟ شما دانشجویان هستید که باید در مقابل اینگونه مصلحت گرایی ها بایستید و آن را مورد نقد قرار دهید که چه بودید و در حال حاضر کجا قرار گرفته اید.

وی به دانشجویان توصیه کرد همدیگر را تحمل کنند وانحصار طلبانه برخورد نکنند .

این نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: جامعه مدنی به معنای آن نیست که گروه های مختلف یکدیگر را در خود جای دهند بلکه اجازه دهند آنها در کنار یکدیگر فعالیت کنند.

وی همچنین تاکید کرد: بنده از تشکل های دانشجویی می خواهد از فعالیت های دانشجویی حمایت کنند و از زمین خوردن رقیبتان خوشحال نشوند چرا که وقتی می گوییم جامعه مدنی باید قواعد آن را نیز رعایت کنیم.

افروغ گفت: وقتی ما از روشنفکری سخن به میان می آوریم باید قبول کنیم که مردم به دلیل مشغله فکری قادر به فهم نیازهای خود نیستند، پس قشری باید بیاید و مردم را آگاه کند اما در این بین ممکن است گروه خاصی به سراغ شما بیایند و شما را از مردم جدا کنند باید مراقب باشید تا چنین اتفاقی در بین شما رخ ندهد.

این نماینده ملت تصریح کرد: دانشجویان باید در هر کجا که هستند از زبان مردم با فرهنگ آنان سخن بگویند و روشنفکری را بر مردم جامعه خود تعریف کنند.

افروغ در بخش دیگری از سخنان خود به 16 آذر روز دانشجو اشاره کرد وگفت: 16 آذر مقارن است با مفهومی به نام جنبش دانشجویی، 16 آذر به عنوان سرآغاز جنبش دانشجویی است و می توان گفت 16 آذر سرآغاز حرکت اولین جنبش دانشجویی .

وی افزود: ما در کشور تشکل های فراوانی داریم اما الزاما همه آنها جنبش های دانشجویی نیست. جنبش دانشجویی یعنی اینکه اتفاقی در عرصه غیر رسمی رخ دهد، حرکت هایی که وصل به قدرت رسمی وحاکمیت نیست. مفهوم جنبش یعنی حرکت خود جوش دانشجویی که بنده طرفدار اینگونه دانشجویان هستم.