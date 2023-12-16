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۲۵ آذر ۱۴۰۲، ۱۵:۱۹

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شمیرانات خبر داد؛

دستگیری ۲ شکارچی غیر مجاز در منطقه حفاظت شده ورجین

دستگیری ۲ شکارچی غیر مجاز در منطقه حفاظت شده ورجین

شمیرانات- سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شمیرانات از دستگیری دو نفر شکارچی غیر مجاز در منطقه حفاظت شده ورجین خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، امامعلی یگان زاده از دستگیری ۲ شکارچی غیر مجاز در منطقه حفاظت شده ورجین خبر داد.

یگان زاده در تشریح این خبر با اشاره به اینکه محیط بانان منطقه حفاظت شده ورجین حین گشت و پایش در ارتفاعات منطقه متوجه حضور دو نفر شکارچی غیرمجاز شدند، افزود: مأموران بلافاصله وارد عمل شده و پس از کمین چند ساعته موفق به دستگیری شکارچیان قبل از اقدام به شکار شدند.

وی اظهار کرد: از متخلفان یک قبضه سلاح شکاری غیر مجاز و سایر ادوات شکار، کشف و ضبط شد و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

کد مطلب 5968334

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