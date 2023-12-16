به گزارش خبرگزاری مهر، امامعلی یگان زاده از دستگیری ۲ شکارچی غیر مجاز در منطقه حفاظت شده ورجین خبر داد.

یگان زاده در تشریح این خبر با اشاره به اینکه محیط بانان منطقه حفاظت شده ورجین حین گشت و پایش در ارتفاعات منطقه متوجه حضور دو نفر شکارچی غیرمجاز شدند، افزود: مأموران بلافاصله وارد عمل شده و پس از کمین چند ساعته موفق به دستگیری شکارچیان قبل از اقدام به شکار شدند.

وی اظهار کرد: از متخلفان یک قبضه سلاح شکاری غیر مجاز و سایر ادوات شکار، کشف و ضبط شد و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.