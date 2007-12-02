بزرگترین کتابخانه الکترونیکی فردوس راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، مدیر آموزش و پرورش شهرستان فردوس صبح امروز در مراسم افتتاح این کتابخانه با اشاره به تلاش های موثر صورت گرفته در مسیر ارتقای علمی وآموزشی دانش آموزان و فرهنگیان شهرستان فردوس، گفت: ایجاد این کتابخانه از افتخارات آموزش و پرورش این شهرستان است.

غلامرضا کافی افزود: امروزه کتابخانه های الکترونیک به دلیل سهولت و پایین بودن هزینه دسترسی به اطلاعات علمی، فوق العاده مورد توجه دانش پژوهان قرار گرفته است.

وی از مساعدت مالی خیر مدرسه ساز وزیری نژاد در ساخت این کتابخانه در فردوس خبرداد و تصریح کرد: پنج هزار و 641 جلد کتاب الکترونیکی در سه هزار و 200عنوان و هزاران مقاله علمی در این کتابخانه وجود دارد.

کافی استفاده از امکانات و تکنولوژی جدید را گامی موثر در جهت ارتقای بهتر آموزشی و فرهنگی دانست و یادآورشد: در صورتی که می خواستیم حجم و تنوع موجود کتاب های این مجموعه را به شکل کاغذی فراهم کنیم بیش از 140میلیون ریال اعتبار لازم بود اما با روی آوردن به سیستم الکترونیکی و با استفاده از سی دی های متنی، کتب با هزینه نسبتا پایینی در این مجموعه مناسب در اختیار دانش آموزان و فرهنگیان فردوس قرار گرفته است.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان فردوس کتب الکترونیکی موجود را در موضوعات علوم اسلامی، کامپیوتر، پزشکی و سلامت، هنر، روانشانسی، حقوقی، ادبیات و کتاب های مرجع دانست و خاطرنشان کرد: ویژگی کتابهای مرجع این مجموعه، امکان جستجو برای واژه ها و موضوعات است که وجه تمایز برجسته کتاب های الکترونیکی است.

کافی اظهار امید واری کرد: دراین کتابخانه بزودی امکان استفاده از کتابخانه های مهم جهان و ایران از طریق اینترنت فراهم شود.