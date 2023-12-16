تدفین پیکر مطهر شهدای گمنام در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر، امیردریادار رضا عباسی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر افزود: پیکر مطهر شهیدان والامقام حدود ۱۰ روزی است که حاضر و ناظر برنامههای متعدد فرهنگی در تبریز هستند و پیکر این شهدا بعد از استقبال از فرودگاه شهید مدنی تبریز به تبریز منتقل شدند.
وی اظهار کرد: پیکر پاک شهدا فردا ۲۶ آذر همزمان با سالروز وفات حضرت فاطمه زهرا (س) در تبریز تدفین میشوند.
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس اعلام کرد: پیکر شهدای والا مقام فردا ساعت ۱۰ صبح در میدان شهدا با حضور مردم ولایت مدار و غیور آذربایجان پس از سخنرانی نماینده ولی فقیه در استان به محلهای مورد نظر انتقال و تشییع میشوند.
وی ضمن تقدیر از مسئولان و مردم ولایتمدار تبریز اظهار کرد: مردم این استان در عرصههای مختلف پا به پای مسئولان در مراسمها حاضر میشوند.
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