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۲۵ آذر ۱۴۰۲، ۱۵:۳۴

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس آذربایجان شرقی خبرداد؛

تدفین پیکر مطهر شهدای گمنام در آذربایجان شرقی

تدفین پیکر مطهر شهدای گمنام در آذربایجان شرقی

تبریز- مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس آذربایجان شرقی گفت: پیکر مطهر شهدای گمنام همزمان با سالروز وفات حضرت فاطمه زهرا (س) در استان تدفین می‌شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، امیردریادار رضا عباسی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر افزود: پیکر مطهر شهیدان والامقام حدود ۱۰ روزی است که حاضر و ناظر برنامه‌های متعدد فرهنگی در تبریز هستند و پیکر این شهدا بعد از استقبال از فرودگاه شهید مدنی تبریز به تبریز منتقل شدند.

وی اظهار کرد: پیکر پاک شهدا فردا ۲۶ آذر همزمان با سالروز وفات حضرت فاطمه زهرا (س) در تبریز تدفین می‌شوند.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس اعلام کرد: پیکر شهدای والا مقام فردا ساعت ۱۰ صبح در میدان شهدا با حضور مردم ولایت مدار و غیور آذربایجان پس از سخنرانی نماینده ولی فقیه در استان به محل‌های مورد نظر انتقال و تشییع می‌شوند.

وی ضمن تقدیر از مسئولان و مردم ولایتمدار تبریز اظهار کرد: مردم این استان در عرصه‌های مختلف پا به پای مسئولان در مراسم‌ها حاضر می‌شوند.

کد مطلب 5968347

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