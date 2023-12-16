محمد باقر محمدی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مرکز فوریتهای دارویی جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه با هدف ارائه خدمات دارویی، بهداشتی و تجهیزات پزشکی مرغوب با قیمت مناسب آماده خدمت رسانی به هم استانیهای محترم است.
وی افزود: این مرکز با استفاده از مجربترین کادر دارویی به هموطنان عزیز مشاوره رایگان نیز میدهد.
مدیرعامل جمعیت هلال احمر کرمانشاه تصریح کرد: هم استانیهای محترم در صورت نیاز به خدمات این مرکز همه روزه از ساعت هشت لغایت ۱۴:۳۰ میتوانند به محل بلوار شهید بهشتی مقابل بیمارستان حضرت آیت الله طالقانی مراجعه کنند.
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