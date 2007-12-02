نمایشگاه زن در فرهنگ کرد گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، نمایشگاه عکس زن در فرهنگ کرد از صبح امروز به همت کانون فیلم و عکس و انجمن اهورای دانشگاه کردستان برپا شده است.

دبیر انجمن اهوار در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: این نمایشگاه با موضوع زن در فرهنگ کرد به مدت پنج روز در سالن آمفی تئاتر دانشگاه کردستان برپا شده و پذیرای دانشجویان و علاقمندان است.

دلگیر بهرامی افزود: در این نمایشگاه آثار 10 عکاس در قالب 50 عکس از وضعیت زندگی، معیشتی و کارهای زنان روستای استان کردستان به نمایش گذاشته شده است.

وی اظهار داشت: در این نمایشگاه آثار عکاسانی همچون ماه منیر قادری، بهار جوانمردان، بهمن شهبازی ، مهدی توکلی و ... به نمایش گذاشته شده است.

بهرامی خاطر نشان کرد: قرار است امروز ساعت 14 نیز میزگردی هم با موضوع زن در فرهنگ کردی در دانشگاه کردستان و با حضور اندیشمندان و صاحب نظران نیز برگزار شود.