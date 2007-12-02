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۱۱ آذر ۱۳۸۶، ۹:۴۱

نمایشگاه زن در فرهنگ کرد گشایش یافت

سنندج - خبرگزاری مهر: نمایشگاه عکسی با موضوع "زن در فرهنگ کرد" در آمفی تئاتر دانشگاه کردستان دایر شد.

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، نمایشگاه عکس زن در فرهنگ کرد از صبح امروز به همت کانون فیلم و عکس و انجمن اهورای دانشگاه کردستان برپا شده است.

دبیر انجمن اهوار در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: این نمایشگاه با موضوع زن در فرهنگ کرد به مدت پنج روز در سالن آمفی تئاتر دانشگاه کردستان برپا شده و پذیرای دانشجویان و علاقمندان است.

دلگیر بهرامی افزود: در این نمایشگاه آثار 10 عکاس در قالب 50 عکس از وضعیت زندگی، معیشتی و کارهای زنان روستای استان کردستان به نمایش گذاشته شده است.

وی اظهار داشت: در این نمایشگاه آثار عکاسانی همچون ماه منیر قادری، بهار جوانمردان، بهمن شهبازی ، مهدی توکلی و ... به نمایش گذاشته شده است.

بهرامی خاطر نشان کرد: قرار است امروز ساعت 14 نیز میزگردی هم با موضوع زن در فرهنگ کردی در دانشگاه کردستان و با حضور اندیشمندان و صاحب نظران نیز برگزار شود.

کد مطلب 596836

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